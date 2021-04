Por ozono, el jueves 22 de abril se restringe la circulación vehicular de 05:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México

México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó el doble “Hoy no circula” como medida ambiental por las altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

En un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el jueves 22 de abril no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; y los vehículos de uso particular tipo 1 cuyo último digito numérico sea 1,2,3,5,7 y 9.

Se suman aquellos que su matricula este conformada sólo por letras, en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

Se registran altos niveles de ozono en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este 21 de abril se registró un valor máximo de ozono de 160 partes por billón en la estación de monitoreo ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex).

Los niveles máximos de ozono fueron consecuencia de la intensa radiación solar y poca nubosidad. Además, el viento no presentó una dirección definida lo que favoreció el estancamiento y la acumulación de contaminantes, de acuerdo con el boletín.

Por altos niveles de ozono, emiten recomendaciones

La Comisión Ambienta de la Megalópolis hizo un llamado a la población para disminuir la exposición de la población al aire contaminado por ozono y disminuir la probabilidad de afectaciones a la salud.