Un video de TikTok captó el momento justo en que un sujeto rompe un parabrisas al mero estilo del SIIIUUU del Bicho en Guatemala; el registro de esta acción fue ampliamente difundido en redes sociales por distintos usuarios de Twitter.

En el video se observa un aparente estancamiento de vehículos en la vía pública a causa de una probable incidente entre dos autos en Guatemala. Sin embargo, el sujeto involucrado no intentó dialogar por el problema con el otro conductor.

Entonces el hombre salió de su automóvil y en un acto de posible venganza hacia la otra persona trajo a cuenta la celebración del Bicho o Cristiano Ronaldo (jugador histórico del Real Madrid) quien popularizó el grito de SIIIUUU en 2014.

El Bicho celebró de esta manera cuando obtuvo su tercer Balón de Oro:

“Parece haberse convertido en un fenómeno global, y me encanta cuando veo a otros jugadores haciéndolo, o la gente me envía videos de personas en otros deportes haciéndolo o de niños pequeños haciéndolo. ¡Eso es genial!” Cristiano Ronaldo para Four Four Two

El ganador del balón de oro 2014 expresó su ambición por alcanzar la marca de balones de oro que ostenta "Leo" Messi

VIDEO: Sujeto aplica un SIIIUUU del Bicho y rompe un parabrisas en Guatemala

El video del sujeto evidenció la manera en que resolvió su problema con otro conductor. El hombre aplicó la celebración del Bicho, el icónico SIIIUUU de Cristiano Ronaldo, y rompió un parabrisas de un golpe en la vía pública de Guatemala.

“Muchas gracias afición, esto es para vosotros: SIIIUUU”, dice un audio del Bicho que acompañó la publicación de TikTok difundida ampliamente, no solo en la red social de origen chino, sino también entre usuarios de Twitter, quienes comentaron el hecho.

Al final de la celebración del Bicho, el hombre se fue caminando tranquilamente de regreso a su auto.

Sujeto que rompió un parabrisas con un SIIIUUU del Bicho causa revuelo en redes sociales

La acción del sujeto que aplicó un SIIIUUU para romper un parabrisas al mero estilo del Bicho en Guatemala no pasó desapercibida por los usuarios de las redes sociales, quienes llenaron de comentarios la publicación original y la compartieron.

“Carajo, ¿cómo aprendió a hacer eso? Evidentemente no era su primera actuación”, dijo unas de las personas que reaccionó en la publicación. Sin embargo, otros usarios desaprobador la actitud del sujeto y lo calificaron como “enfermo”.

Cristiano Ronaldo explicó para Four Four Two el significado de SIIIUUU, un festejo que ha sido imitado por otros futbolistas y admiradores del actual elemento del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí en Arabia Saudita. Esto dijo el jugador:

“Significa que sí, ¡muy simple pero es en serio!”. Cristiano Ronaldo