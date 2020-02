Sólo uno de los precandidato demócratas sabe que AMLO es el presidente de México

Un video muestra el momento en que Amy Klobuchar y Tom Steyer, precandidatos a la presidencia de EU, reconocen que no saben quién es AMLO.

México.- La cadena Telemundo difundió un video en donde cuestiona a 3 precandidatos del Partido Demócrata si conocen el nombre del presidente de México, a lo que sólo uno de ellos, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, responde manera correcta con las palabras "López Obrador".

El video fue difundido en redes sociales y en él aparecen: Pete Butiggieg, la senadora Amy Klobuchar y el activista liberal y ambientalista. Tom Steyer. La entrevista fue realizada en el marco de los preparativos para el "caucus" electoral del próximo 22 de febrero en el estado de Nevada, entidad que cuenta con una amplia población latina y que ubica al exvicepresidente, Joe Biden, como el favorito para llevarse dichos comicios.

En el video, Steyer reconoce que no sabe el nombre del presidente de México, en tanto que Klobuchar asegura que sí sabe quién es, pero que en ese momento no recuerda su nombre. Los otros principales precandidatos: Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden , no asistieron al encuentro convocado por Telemundo, por lo que no es posible conocer si ellos sí ubican por nombre al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Está dando vueltas este video de @TelemundoNews. En Nevada, estado con importante voto latino donde se celebra la próxima cita de las primarias, preguntan a Buttigieg, Klobuchar y Steyer quién es el presidente de México. Los dos últimos no lo saben pic.twitter.com/ngoi2puUE3 — Dori Toribio (@DoriToribio) February 14, 2020

Las elecciones primarias del Partido Demócrata definirán al candidato que el próximo mes de noviembre busque evitar que el presidente Donald Trump consume su reeleción.

De acuerdo con diversos sondeos especializados, la principal disputa se concentra alrededor de las figuras de Joe Biden y Bernie Sanders, aunque hasta el momento, en los "caucus" o asambleas realizadas en Iowa y New Hampshire, Pete Buttigieg se ha disputado el primer puesto junto con el senador Sanders.