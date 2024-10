Un video dejó registro de un aparatoso accidente en Ecuador, en el cual unas personas salieron volando de un juego mecánico conocido como El Péndulo, el cual se desplomó y dejó varios heridos.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 27 de octubre cerca de las 22:30 horas de Ecuador, específicamente en la explanada de un centro comercial en la ciudad de Daule, Ecuador, conocido como El Dorado, lugar donde se instaló una feria.

El momento justo del accidente fue captado por algunos asistentes a la feria, quienes compartieron el registro en redes sociales, donde también hubo una serie de reacciones ante la tragedia.

El accidente en una feria de Ecuador fue captado en video por más de un asistente a dicho centro de diversiones; el saldo fue de 6 heridos tras el desplome de un juego mecánico conocido como El Péndulo.

En el registro captado con un celular se observa parte del mecanismo del juego antes de que ocurriera el accidente, el cual permite que una estructura metálica redonda vaya de un lado a otro a gran velocidad; esto con al menos 10 personas a bordo.

Sin embargo, tras unos segundos en los que el juego funcionó de manera normal, quien estaba grabando decidió apartarse de la zona de El Péndulo debido a que el juego salió volando y se desplomó con personas a bordo, quienes resultaron heridas tras quedas entre los escombros.

También, en videos posteriores, se puede observar parte de los operativos de los equipos de emergencia para atender a las víctimas.

El accidente de El Péndulo, juego mecánico de una feria de Ecuador que se desplomó el 27 de octubre, generó una serie de reacciones en redes sociales; esto ante lo aparatoso que resultó el evento en el que 6 personas resultaron heridas.

Por una parte, un usuario de X cuestionó las pruebas de seguridad este tipo de juegos, ya que su ausencia pone en riesgo la seguridad de las personas que pagan este servicio:

“Sin pruebas de seguridad. A revisar todos estos aparatos y si pueden, informar a la ciudadanía que no haga uso de ellos si no hay normas de seguridad. En el parque Forestal he visto uno, con un respectivo “gusanito” que infringe todas las normas de tránsito. ¿Dónde más hay?”

Usuario de X