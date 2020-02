VIDEO: Madre castiga a su hijo con latigazos por robar un celular

En algunas comunidades de Perú existe la 'justicia popular' y fue lo que hizo la madre con su hijo.

México.- Una madre de la provincia de Sánchez Carrión ubicada en Perú, reprendió a su hijo frente a la comunidad por haber robado un celular; como castigo , el joven recibió latigazos y un regaño verbal.

Un video que circula en redes sociales, muestran el momento en el que la madre regaña a su hijo, al enterarse de que el joven robó un celular de una de las tiendas ubicadas en esta ciudad andina del distrito de Huamachuco.

“Elvis, ¿por qué tenías que coger un celular que no era tuyo? Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza. Todos cometemos un error pero si lo vuelves a hacer, a tu madre no la volverás a ver en las rondas, tú te defenderás solo”. Madre peruana

Luego de recibir los latigazos que su madre consideró suficientes, el joven la abrazó y le ofreció disculpas. También se comprometió a nunca volver a robar; aceptó el castigo establecido por la ronda campesina .

“Es la primera y última vez que lo hago, que me perdone todo el público presente; es la última vez que estoy en la ronda y voy a asumir mi responsabilidad”. Joven sancionado en Perú

Según medios locales, días antes del castigo el joven entró a una tienda de ropa y tomó el celular de la dueña del establecimiento; sin embargo, fue detenido porque cámaras de seguridad grabaron la acción. La dueña lo detuvo y entregó a las rondas campesinas.