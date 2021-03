Las vacunas de Estados Unidos llegarán primero a México y Canadá

Un funcionario de Estados Unidos reveló que las vacunas contra el Covid-19 que eventualmente ese país exportará llegarán primero a México y Canadá.

México.- Las vacunas contra el coronavirus Covid-19 que eventualmente Estados Unidos exportará, las cuales se fabrican en su territorio, llegarán primero a México y Canadá.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, fue un funcionario estadounidense familiarizado con los planes de exportación de las vacunas contra el Covid-19 que se fabrican en Estados Unidos, quien señaló que las dosis que ese país exportará llegarán primero a México y Canadá.

No hay fecha para llegada de vacunas de Estados Unidos a México y Canadá

No obstante, no hay fecha para la llegada de las dosis puesto que tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y los funcionarios de la administración han señalado que no se compartirán sus vacunas contra el coronavirus hasta que tengan suficientes para su propia gente, por lo que se desconoce el momento de las exportaciones.

La pandemia del Covid-19 declarada en marzo de 2020 ha dejado hasta el momento más de 2.6 millones de personas muertas y más de 120.8 millones infectadas, y las vacunas son la esperanza para frenar el avance de virus.

Estados Unidos evalúa cómo procederá, pero México y Canadá están al frente

Un funcionario estadounidense dijo este miércoles 17 de marzo que Estados Unidos aún evalúa cómo procederá, pero México y Canadá están al frente de la línea de exportación de vacuna contra el Covid-19.

El informante, familiarizado con los planes de exportación de las vacunas contra el coronavirus que se fabrican en Estados Unidos, pidió no ser identificado porque no se ha tomado una decisión.

México hizo esta semana su segunda solicitud pública para que la nación norteamericana compartiera las dosis contra el Covid-19, específicamente pidiendo inyecciones del suministro de AstraZeneca aún sin explotar.

En tanto, el presidente estadounidense Joe Biden dijo ayer 16 de marzo que conversa con países sobre compartir vacunas, pero no las nombró. "Ya he estado hablando con varios países. Te lo haré saber muy pronto", comentó.

