La EMA asegura que la vacuna AstraZeneca tiene más beneficios que reacciones secundarias

México.- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) insiste en que la vacuna de AstraZeneca es efectiva y no hay pruebas de que presente efectos adversos, como coágulos en la sangre .

La directora de la reguladora europea de medicamentos, Emer Cooke, dijo que la vacuna de AstraZeneca sigue en investigación para determinar si es posible que produzca coágulos, sin embargo, está convencida de que esta dosis ayuda con la disminución de contagio y muerte por Covid-19.

“Al día de hoy no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados" Emer Cooke. EMA

Cooke dijo en una conferencia virtual que la vacuna, creada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ha mostrado tener más beneficios, que efectos secundarios.

Este 16 de marzo un comité de seguridad de la EMA está evaluando la vacuna; se espera que el 18 de marzo tengan una conclusión. No solo es la vacuna de AstraZeneca, la de Pfizer/BioNTech y Moderna también están siendo investigadas.

La directora de la EMA dijo que en caso de encontrar reacciones secundarias graves, se tendrán que tomar las medidas necesarias.

¿Por qué están cancelando la vacuna AstraZeneca?

Comenzó Dinamarca y luego más de una docena de países (como Alemania, Francia, Italia y España ) decidieron suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca o un lote específico que fue repartido en Europa.

Esto por el registro de casos de trombosis, o coágulos de sangre, que presentaban algunas personas vacunadas con dicha dosis.

En América solo Venezuela ha suspendido su uso; y en Asia, Indonesia retrasó la campaña de vacunación con esta dosis.

La farmacéutica AstraZeneca, la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ahora la EMA, aseguran que no hay ningún riesgo de aplicar esta vacuna, pues ninguno tiene pruebas de efectos adversos.

"No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca" OMS

Con información de AFP y EFE