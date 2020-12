La empresa Pfizer no podrá vender más dosis de la vacuna a Estados Unidos, hasta junio de 2020.

Los funcionarios de la administración de Donald Trump rechazaron en verano una oferta de Pfizer de venderles más dosis de la vacuna contra el Covid-19. Ahora es posible que Pfizer no pueda proporcionar más dosis a Estados Unidos, hasta junio de 2020, debido a sus compromisos internacionales, de acuerdo con The New York Times.

El gobierno de Donald Trump se está apresurando a comprar más dosis de la vacuna contra el Covid-19, además planea firmar el martes una orden ejecutiva para “garantizar que el gobierno de EU dé prioridad a llevar la vacuna a los estadounidenses, antes de enviarla a otras naciones”, señala The New York Times.

La vacuna que está produciendo Pfizer, farmacéutica de EU, es un tratamiento de dos dosis. Por lo tanto, las 100 millones de dosis que compró EU son suficientes sólo para vacunar a 50 millones de estadounidenses.

“Se espera que la vacuna reciba autorización para uso de emergencia en los EU. Tan pronto como este fin de semana, con otra vacuna, desarrollada por Moderna, que también probablemente se aprobará para uso de emergencia pronto”. The New York Times

Gran Bretaña será el primer país occidental en iniciar la vacunación masiva, pues planea iniciar este martes la distribución de la vacuna Pfizer. Además, en noviembre la Unión Europea anunció que había finalizado un acuerdo de suministro con Pfizer por 200 millones de dosis, más dosis de las adquiridas por EU

El gobierno de Donald Trump sólo adquirió 100 millones de dosis de la vacuna Pfizer, cuando se le preguntó a la administración de Trump si había perdido la oportunidad de obtener más dosis para los estadounidenses , una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo: “Estamos seguros de que tendremos 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer según lo acordado en nuestro contrato, y más allá de eso, tenemos otras cinco vacunas candidatas ".