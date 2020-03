Propone Trump que norteamericanos dejen de saludarse de mano permanentemente

Donald Trump sugirió a los norteamericanos que consideren abandonar la tradición de saludarse mutuamente con un saludo de mano para siempre.

En conferencia de prensa, el presidente Donald Trump señaló que pese a que se tiene planeado y como meta que los ciudadanos de su país regresen a trabajar después del domingo de pascua (12 de abril), se tienen que mantener aún algunas de las prácticas del “distanciamiento social”.

Entre las prácticas comunes hasta hace unos días que deberían abandonarse para siempre, opinó el presidente de los Estados Unidos, sería el de saludar de mano.

“Quizás las personas ya no se van a volver a saludar de mano (...) el resfriado común podría disminuirse importantemente si no hicieramos eso, si no nos saludáramos de mano”. Donald J. Trump

El presidente señaló que ya ha discutido sobre esa práctica con Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos.

El propio Trump ha señalado anteriormente que nunca ha sido un entusiasta de saludar de mano desde antes de contender, con éxito, por la presidencia de los Estados Unidos.

Sin embargo, pese a las advertencias de los especialistas, tanto él como el vicepresidente Mike Pence han continuando saludando de mano de forma reciente, en aparente contradicción de las propias recomendaciones de salud.