El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que empresas farmacéuticas ya trabajan también en una posible vacuna contra el coronavirus.

México.- El vicepresidente de Estados Unidos (EU), Mike Pence, anunció que ya se trabaja en tratamientos contra el nuevo tipo de coronavirus, mismos que podrían estar listos para este mismo verano o inicios del otoño.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca para ofrecer un balance sobre el avance del "covid-19", el vicepresidente estadounidense dijo que si bien este lunes se registraron otras 4 muertes por el virus, con lo que el saldo total se ubica en 6 hasta este lunes 2 de marzo, el riesgo general para la población es "bajo".

Pence dijo que los trabajos de investigación sobre una posible vacuna también están en desarrollo, pero no sus resultados no estarán listos sino hasta 2021. No obstante, informó que las principales empresas farmaceúticas ya se encuentran en coordinación con el gobierno para el lanzamiento de medicamentos.

"Es posible pensar que haya una vacuna en pruebas clínicas dentro de las próximas semanas. Lo que nos han explicado los farmacéuticos es que la vacuna podría no estar disponible este año sino hasta el siguiente. Pero los tratamientos podrían estar listos durante el verano o a inicios del otoño" Mike Pence. Vicepresidente de Estados Unidos.

En cuanto a las medidas de prevención, Pence confirmó la emisión de una recomendación de viaje, con el objetivo de que ciudadanos estadounidenses reconsideren sus próximos traslados a algunas regiones de Italia o Corea del Sur donde están confirmados brotes de la enfermedad. Además, dentro de las siguientes 24 horas comenzarán a realizarse inspecciones sanitarias a todas las personas provenientes de dichos países que pretendan ingresar a Estados Unidos.

En total, suman 91 los casos de personas contagiadas por coronavirus en EU: 17 infectados en el extranjero, 26 dentro de territorio estadounidense, 3 repariados de China y 45 del crucero Diamond Princess, anclado en Japón.