Ted Cruz: AMLO incumplió en caso de Salvador Cienfuegos

Ted Cruz envió una carta a funcionarios de Estado donde cuestionó la decisión del gobierno de AMLO sobre el caso Salvador Cienfuegos.

México.- El senador del Partido Republicano, Ted Cruz, indicó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incumplió con su promesa de investigar o acusar penalmente al general Salvador Cienfuegos en cuanto fuera extraditado a México.

De acuerdo con una carta enviada al Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, así como al titular de la Secretaría de Estado, Michael Pompeo, el senador Ted Cruz expresó su preocupación respecto a la actitud del gobierno mexicano para socavar la relación bilateral establecida en materia legal y de seguridad.

En la misiva compartida por la periodista Dolia Estévez a través de su cuenta personal en Twitter, el republicano Cruz destaca las medidas que la administración de Donald Trump ha asumido para contrarrestar al narcotráfico, sin embargo, alerta que hay voces influyentes en el gobierno de México con ventajas sobre el objetivo del gobierno estadounidense.

El documento indica que el gobierno de AMLO extraditó a Salvador Cienfuegos a quien se le vincula con el cártel de Juan Francisco Patrón Sánchez apodado ‘El H2’, organización que nació de los restos de lo que quedó del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo que su arresto en Los Ángeles fue considerado un “importante logro” contra el narcotráfico a nivel global.

Critica Ted Cruz decisión de AMLO de extraditar a García Luna

Ted Cruz destacó en la carta dirigida a ambos funcionarios de Estado que Salvador Cienfuegos era el funcionario mexicano de más alto rango al que se le dictaran cargos en los Estados Unidos por narcotráfico.

“La premisa y promesa de su liberación fue que la administración de AMLO lo investigaría y si era apropiado, fincaría cargos bajo la ley mexicana” Ted Cruz. Senador del Partido Republicano

Cruz criticó que el gobierno de AMLO no sólo lo liberara y no le fincara cargos, sino que solicitara la extradición de Genaro García Luna e incluso socavara las capacidades de los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) forzándoles a revelar información sensible o negándoles inmunidad mientras realizan sus tareas en México.

El senador Ted Cruz llamó a los funcionarios a que rechacen las peticiones del gobierno mexicano, indicando que debe quedar claro que se socava la relación bilateral entre México y Estados Unidos, misma que debe revaluarse.