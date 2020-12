Muere médica afroamericana por Covid-19; denunció malos tratos en hospital

Semanas antes, Susan Moore acusó que personal del hospital en Estados Unidos le negaron medicamentos y no revisaron sus pulmones



Susan Moore, médica afroamericana, murió de coronavirus Covid-19 por complicaciones y luego de que semanas antes denunció malos tratos por el personal del hospital donde estuvo internada en Estados Unidos.

De acuerdo con CNN, hace unos días la médica publicó un video en el que acusaba a un médico del Hospital de Salud del Norte de la Universidad de Indiana , por ignorar sus quejas de dolor y solicitudes de medicación, a pesar de que ella era paciente y médico; aseguró que rogó para conseguir el medicamento Remdesivir.

La médica comentó que insistió en obtener placas de su pecho que mostraron una linfadenopatía mediastinal derecha infiltrada del lóbulo inferior en un nuevo infiltrado del lóbulo izquierdo, pero a pesar de ello, le negaron medicamentos para el dolor e incluso le dieron la opción de retirarse a su casa.

“Después de recibir dos infusiones del remdesivir, me dijeron que no cumplo con los requisitos porque no me falta el aliento. Todo lo que puedo hacer es llorar, me dijeron que podría irme a casa sin escuchar mis pulmones, ni realizar un examen físico”. Susan Moore

Médica denuncia discriminación

En más videos, Susan Moore aseguró que tras denunciar lo ocurrido cambió la actitud del personal hospitalario pero su estado de salud no mejoró; luego fue dada de alta, pero 12 horas regresó al hospital para ser internada por un aumento de su temperatura, presión arterial baja y problemas en su ritmo cardiaco.

En otro video publicado, la médica sostuvo que: “si yo fuera blanca no tendría que pasar por eso”, por lo que un portavoz del hospital emitió un pronunciamiento diciendo que son una organización comprometida con la equidad y la reducción de las disparidades raciales en la atención médica. Aseguraron que ya investigan las acusaciones.

Moore dio positivo por primera vez a Covid-19 el 29 de noviembre; y el 4 de diciembre fue hospitalizada en dicho hospital de Indiana. Tres días después la enviaron a casa pero en menos de 12 horas la hospitalizaron por complicaciones de la enfermedad.