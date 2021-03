“La muerte llega de cualquier forma”, expresó el sacerdote para convencer a las personas de quitarse el cubrebocas

En el municipio de Corquín, en Honduras, un sacerdote causó polémica luego de que, durante la celebración del Domingo de Ramos, arrancara el cubrebocas de una mujer e instara a los demás fieles a dejar de usarlo.

Rolando Peña, el sacerdote de 60 años de edad, se pronunció en contra del uso del cubrebocas por ser ‘una babosada’. Sus palabras, expuestas en video, causaron indignación por divulgar un peligroso mensaje en contra de la prevención de contagios de Covid-19 .

Sacerdote arrancó el cubrebocas de la mujer durante celebración

El sacerdote, se encontraba al centro de un grupo numeroso de personas profesando un mensaje en torno a la celebración de Semana Santa. Bajo el argumento de conservar la cultura y religión , Rolando Peña se acercó a una mujer para arrancar su cubrebocas.

"No perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Mire, yo miro toda esta babosada, ve (…) Mierda, ve." Voz de sacerdote en video

Luego de lanzar el cubrebocas , el sacerdote convenció a los demás fieles de abandonar su uso, pues “la muerte llegará de cualquier forma”. Además, se presumió como ejemplo de no usar ningún tipo de protección.

"Mire yo como ando, ve. Quítesela, vámonos libres, descubrámonos. La muerte llega de cualquier forma.” Voz de sacerdote en video

¿Usted qué opina?



"Mire yo miro esta babosada ve, mierda! Ahh quitesela"



Las palabras de un sacerdote a una señora con su mascarilla, en la celebración del domingo de ramos (ayer) en corquín, Copán, Honduras. pic.twitter.com/Fp618pg3LB — El Guaro✪ (@_elguaro_) — El Guaro✪ (@_elguaro_) March 29, 2021

Sacerdote defiende que sus palabras son ‘una broma’

Luego del polémico video difundido, el sacerdote ofreció disculpas por sus acciones. No obstante, durante la entrevista en una televisora local, Rolando Peña defendió que sus palabras eran ‘una broma ’ que se había malinterpretado.

"Tenemos que tener la confianza en Dios. Esta babosada (cubrebocas), yo la uso, pero esto no me va a salvar de un cáncer, de una anemia o de cualquier otra enfermedad. La gente malinterpreta las cosas que yo digo.” Sacerdote Rolando Peña

En este sentido, el sacerdote hizo referencia a su ‘forma de ser’; “si a alguien le afecté, yo pido perdón, pero es mi manera de ser”.

Darwin Andino, obispo de la Diócesis de Occidente encargado del templo de Corquín, aclaró que el sacerdote "no tiene la autoridad" para obligar a las personas a incumplir las medidas de seguridad impuestas por la pandemia de coronavirus.

"Si él no quiere usar la mascarilla, que no la use, pero la gente debe usarla porque hay contagio." Darwin Andino

En Honduras, las últimas cifras oficiales reportan más de 188 mil casos de Covid-19 y 4 mil 600 muertes . Ante estas cifras, la Iglesia Católica del país convocó a los fieles a celebrar la Semana Santa con distanciamiento físico en los templos y más medidas de seguridad.

Con información de AFP