Tras la elección de Robert Prevost como el nuevo papa de la Igleisa católica, bajo el nombre de León XIV, creyentes y no creyentes cuestionan si el sumo pontífice es conservador o liberal, por lo que cabe señalar algunas de las posturas políticas y sociales de quien es originario de Estados Unidos.

Hoy 8 de mayo, el Cónclave finalizó con la elección de Robert Francis Prevost como nuevo papa para suceder el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, quien llevó el nombre de Francisco.

Sin embargo, pese a la felicitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cabe señalar que, en febrero de 2025, el nuevo papa se manifestó en contra de una postura del vicepresidente de dicho país e integrante se su equipo, JD Vance.

Papa Robert Prevost León XIV criticó a JD Vance (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)

Robert Prevost, el papa León XIV, es era visto como una “opción equilibrada” para el Vaticano

De acuerdo con el diario La Nación, entre diversos expertos y medios especializados Robert Prevost llegó al Cónclave 2025 como una “alternativa equilibrada” entre posturas conservadoras y liberales.

Por ejemplo, en el inicio de su misión como agustino en Perú, el ahora papa León XIV trabajó con comunidades en condiciones de pobreza y marginación, donde destacó por su compromiso en defensa de sus derechos y de la generación de oportunidades para el desarrollo.

Además, en sus periodos de regreso a Estados Unidos, estableció buena relación con grupos migrantes y recinetemente apoyó críticas en contra de las políticas de deportación emprendidas por el gobierno de Donald Trump.

No obstante, en cuanto a su postura respecto la población LGBT, según un discurso de 2012 citado por The New York Times, Robert Prevost expresó su rechazo a nuevos modelos sociales de la cultura occidental como el “estilo de vida homsexual” y las “familias alternativas” por estar en contradicción con lo señalado en el evangelio.

Papa Robert Prevost León XIV publicó mensaje contra JD Vance en X

En el marco de la elección de Robert Prevost como el nuevo papa, cabe recordar que, el 3 de febrero de 2025, León XIV republicó en X un artículo de la escritora Kat Armas con el que cuestionó cierta postura de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

El texto fue publicado en el medio National Catholic bajo el título de "JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”, con el que se hizo referencia a la siguiente declaración del 29 de enero, en una entrevista para Fox News:

“Existe un concepto cristiano: amar a la familia, amar al prójimo, amar a la comunidad, amar a los conciudadanos y, después, priorizar al resto del mundo. Mucha extrema izquierda ha invertido eso por completo”. J.D. Vance

En respuesta, este es parte del contenido que escribió Kat Armas:

“Pablo les recuerda: el amor empieza cerca. Se dirige primero a quienes tenemos delante, asegurándose de que las viudas no fueran abandonadas y preservando los recursos de la iglesia para quienes realmente no tenían apoyo. Pero no se equivoquen: no se trata de un amor limitado por linajes o fronteras geográficas. Se trata de un amor arraigado en la responsabilidad, que se expande hacia el exterior. Y era subversivo incluso entonces”. Kat Armas

En ese sentido, la escritora señala una “supuesta jerarquía del amor” en referencia a lo dicho por J.D. Vance:

“Otros han señalado Hechos 1:8, donde Jesús manda a sus seguidores ser sus testigos “en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. Algunos han usado esto como modelo para una supuesta jerarquía del amor: que nuestra obligación comienza con la familia, pero esto no era un mandato de amor en los Estados Unidos del siglo XXI; era una directriz geográfica para un pequeño grupo de seguidores en el mundo antiguo. Para ellos, “los confines de la tierra” probablemente significaba Roma, la sede del imperio". Kar Armas

Dicho, lo anterior la articulista enfatizó:

“La cuestión no era poner límites al amor. Se trataba de derribarlos: llevar el evangelio más allá de los espacios familiares y adentrarse en los disputados. En todo caso, quienes vivimos en Estados Unidos somos los confines del mundo, inimaginables para los primeros cristianos. Y, sin embargo, el evangelio ya nos ha llegado. La verdadera pregunta no es si el amor empieza en casa. Es qué hacemos con él...” Kar Armas

Papa Robert Prevost criticó la política de deportación de migrantes Donald Trump en Estados Unidos

No obstante, lo anterior no fue la única critica del papa Robert Prevost, León XIV, al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

En esa relación de ideas, apenas el 14 de abril de 2025, el sumo pontífice republicó un estado del escritor Rocco Palmo con el que criticó la política de deportación de migrantes en Estados Unidos, así como el involucramiento en este caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele:

“Mientras Trump y Bukele usan la deportación ilícita de Oval to & Feds de un residente estadounidense (bit.ly/3ROMjnP), una vez que fue un salvadoreño sin dock, ahora DC Aux + Evelio pregunta: “¿No ves el sufrimiento? ¿Tu conciencia no está perturbada? ¿Cómo puedes quedarte callado?“. Robert Prevost

Papa Robert Prevost: Donald Trump felicita a León XIV por ser el primer papa nacido en Estados Unidos

Por su parte, hoy jueves 8 de mayo, la reacción del presidente Donald Trump, no se hizo esperar en Truth Social, donde el mandatario felicitó al nuevo y reconoció como un gran honor el que León XIV sea de nacionalidad estadounidense.