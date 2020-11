Rechaza Estados Unidos retiro de tropas de Irak

Luego de filtrarse una carta sobre el supuesto retiro de tropas de Irak, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, rechazó esa versión.

México.- El Departamento de Defensa aclaró que el Ejército de Estados Unidos no planea un retiro de tropas de Irak, como trascendió en una carta filtrada a medios este lunes 6 de enero.

En un breve encuentro con periodistas en Washington DC, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, rechazó que su mando haya " tomado una decisión " respecto al supuesto retiro de tropas, como parte de un intento de conciliación ante la actual situación de tensión que se vive en Medio Oriente.

Posteriormente, el general Mark Milley añadió que la carta era un borrador y que no se reconoce como documento oficial ni fue firmado por algún alto mando militar.

"La carta era un borrador, es un error, no fue firmada, no debió de haber sido firmada, tiene una redacción pobre y no debió de hacerse pública. Implica una retirada y eso no es lo que está pasando" Mark Milley. General de Estados Unidos.

El contenido de la misiva había sido interpretado como un acercamiento con Irán para mostrar las intenciones estadounidenses de no generar más tensión en la región y abandonar sus instalaciones en Irak, donde el pasado 3 de enero el general y mando militar iraní, Qassem Soleimani, fue asesinado durante un ataque de drones.

En el borrador parecía insinuarse que Washington estaba preparándose para retirar a sus tropas en respuesta a una votación del Parlamento iraquí el fin de semana. El documento señalaba que las tropas se “reposicionarían en los próximos días y semanas con el fin de preparase para próximos movimientos”, y advertía un incremento en los patrullajes de helicópteros sobre la llamada Zona Verde.

