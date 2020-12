El sismo en Croacia sorprendió a una reportera local mientras estaba al aire

Un terremoto con magnitud de 6.4 sacudió a Croacia este 29 de diciembre dejando un saldo de varios muertos y heridos. El sismo que sorprendió a todos los habitantes de las localidades de Petrinja y Zagreb, fue uno de los más fuertes de la región.

Gran cantidad de videos sobre el momento en el que inicia el temblor se han compartido en redes sociales; entre ellos, uno en el que se observa a una reportera que es sorprendida por el sismo mientras se encontraba al aire, este, ya se ha vuelto viral.

Reportera es sorprendida por terremoto en Croacia



En el video, la reportera se encuentra dando una cobertura en vivo para un noticiero local, cuando comienza a percibir el movimiento del suelo.

Su rostro refleja preocupación y nerviosismo cuando el micrófono que usaba comienza a tambalearse, motivo por el que decide dejar de dar la nota y retirarse. De inmediato, el camarógrafo intenta controlar la cámara y suspende la transmisión.

En el estudio, la conductora también se muestra preocupada por las fuertes sacudidas en el foro, pero continúa con la emisión hasta que se lo permiten.

El terremoto de Croacia pilla en directo a una televisión local pic.twitter.com/sSyzp8jdf1 — El HuffPost (@ElHuffPost) — El HuffPost (@ElHuffPost) December 29, 2020

El sismo de Croacia

De acuerdo con el Sismológico de Croacia, la localidad de Petrinja fue la más afectada por el sismo. Según lo dicho por el alcalde, Darinko Dumbovic, la zona se encuentra en ruinas y ha sido imposible que el personal médico pueda llegar a auxiliar a la población.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos. El ejército se ha desplazado hasta la zona.” Darinko Dumbovic

Con un video sobre el momento en que un niño es rescatado de entre los escombros, se ha evidenciado que las labores de rescate de los habitantes y el personal capacitado ya está en marcha.