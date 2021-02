De los 6 casos de la variante brasileña de Covid-19 en Reino Unido, tres fueron detectados en Inglaterra y los otros tres en Escocia.

México.- Seis casos fueron detectados de la variante del Covid-19 identificada por primera vez en la ciudad brasileña de Manaus —denominada como P.1— en Reino Unido, señalaron este domingo las autoridades de salud británicas.

De los seis casos de la variante brasileña en Reino Unido, tres fueron detectados en Inglaterra y los otros tres en Escocia. En tanto que dos de los tres casos en Inglaterra provienen de una familia de South Gloucestershire con antecedentes de viajar a Brasil.

Se desconoce el paradero de un caso de la variante brasileña

Sin embargo, el tercer caso encontrado en Inglaterra no está relacionado, además se desconoce su paradero dado que no completó su registro de prueba, por lo que no pueden darle seguimiento, señaló el PHE.

Ante la preocupación de este caso, las autoridades sanitarias del Reino Unido se han dado a la tarea de tratar de encontrar a la persona.

“Cualquier persona que se haya realizado una prueba de coronavirus el 12 o 13 de febrero y aún no haya recibido un resultado, o tenga una tarjeta de registro de prueba incompleta, debe presentarse de inmediato” PHE

La doctora Susan Hopkins, directora de respuesta estratégica de PHE para el Covid-19, indicó que los casos se pudieron identificar gracias a las capacidades de secuenciación avanzadas del Reino Unido, lo que significa que “estamos encontrando más variantes y mutaciones que muchos otros países y, por lo tanto, podemos actuar rápidamente”.

"Aunque el riesgo para la comunidad en general se considera bajo, como precaución, el PHE en colaboración con el South Gloucestershire Council y NHS, está tomando medidas rápidas y decisivas para implementar pruebas en asintomáticos, así como aumentar la secuenciación de muestras positivas del área” PHE

A raíz de la identificación de los casos de la variante brasileña, diversas pruebas de sobretensión se estarán aplicando en cinco áreas de South Gloucestershire, donde invitarán a los residentes mayores de 16 años y sin síntomas de Covid-19 a presentarse para la prueba.

“Estamos interesados en que todos los residentes de South Gloucestershire en las áreas de código postal identificadas participen en estas pruebas, lo que nos ayudará a identificar casos positivos y a un rápido autoaislamiento, lo que ayuda para romper la cadena de transmisión” Sara Blackmore. Directora de salud pública del South Gloucestershire Council

Mientras que el gobierno escocés informó que tres residentes que regresaron al noreste de Escocia desde Brasil, vía París y Londres, dieron positivo de Covid-19.

Las pruebas, completadas a principios de febrero, se pasaron al programa de secuenciación del Reino Unido y se identificaron como la variante brasileña. Los funcionarios se están comunicando con los demás pasajeros en su vuelo de Londres a Aberdeen.

Las autoridades de salud previamente han dicho que la variante brasileña (P.1) puede propagarse más rápidamente y disminuir considerablemente la eficiencia de las vacunas actuales.