Rechaza líder de Irán ayuda de EU ante coronavirus; los acusa de crear el virus

El mandatario, Ali Jamenei rechazó la ayuda ofrecida por dicho país para hacer frente a la pandemia al citar una teoría de conspiración.

México.- Al advertir que Estados Unidos es acusado de ser el presunto responsable de haber creado la cepa del nuevo coronavirus Covid-19, el líder supremo iraní, Ali Jamenei rechazó la ayuda ofrecida por dicho país para hacer frente a la pandemia.

Pese que no ofreció detalles de la teoría de conspiración que apunta a Estados Unidos como los presuntos creadores de la enfermedad respiratoria, Jamenei señaló este domingo 22 de marzo que si bien no tiene certeza de los señalamientos, por simple cordura no aceptará ofrecimientos de apoyo.

Incluso, el mandatario de Irán expuso que de resultar cierta la teoría, posiblemente la medicina que buscan donar para encarar los casos de coronavirus que se han registrado en su país, contenga algún elemento para seguir con la propagación.

“No sé qué tan real es esta acusación, pero si existe, ¿quién con dos dedos de frente confiaría en ustedes para traer medicación? (...) Posiblemente su medicina sea una forma de extender más el virus” Alí Jamenei

En la misma tónica, Jamenei refirió que el coronavirus podría haberse creado de manera especial para atacar la genética de los iraníes, por lo que dijo, Estados Unidos estaría planeando “enviar terapeutas y médicos” para “ver en persona el efecto del veneno que han introducido ”.

Cabe destacar que hasta el momento no hay ninguna prueba que apunte a que la enfermedad fue creada por alguna nación, sin embargo previamente un portavoz del Gobierno chino tuiteó que “podría ser el ejército de Estados Unidos el que trajo la epidemia a Wuhan”

Por un lado, se sabe que Wuhan es la ciudad china donde se detectaron los primeros casos de la enfermedad en diciembre, por otro, el mismo presidente Donald Trump , se referido de forma progresiva al Covid-19 como el virus “chino” o “de Wuhan”.

Irán está sujeto a duras sanciones económicas estadounidenses , por medio de las cuales están impedidos a vender su petróleo y acceder a los mercados financieros internacionales, por lo cuales el Gobierno civil iraní ha incrementado sus críticas.

Con información de AP