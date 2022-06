Ramón, un menor de 13 años originario de la comunidad del Barrio Industrial de Las Lomitas en Formosa, Argentina, revela que ha pasado hasta la secundaria sin saber leer ni escribir.

En un reportaje realizado por el medio La Nación, Ramón dijo que que su sueño es aprender a leer y escribir, pues pese a que se encuentra en el primer año de secundaria continúa copiando las palabras del pizarrón.

Desde muy pequeño, Ramón, el mayor de cinco hermanos, nació rodeado de necesidades, por lo que ha adquirido como responsabilidad ayudar a su madre a vender pan para poder generar sus ingresos.

El pequeño de 13 años acude a las seis de la mañana con machete en mano a buscar leña para poder meter la masa al horno, más tarde acude a la escuela y a su regreso acompaña a su madre a vender el pan en motocicleta durante aproximadamente dos horas.

Ramón carga las bolsas en la motocicleta acompañado de su madre, que es quien maneja, pasan casa por casa con la esperanza de juntar algo de dinero.

En ocasiones, detalló su madre, tanto Ramón como sus hermanos solo realizan una comida al día, ya que la necesidad los obliga a pasar hambre.

La madre de Ramón, realizó un recorrido por la casa que con años de trabajo lograr adquirir luego de años de pagar rentas excesivas, pudieron hacerse de un terreno.

Sin embargo, el dinero no les fue suficiente y al momento algunas partes de su hogar continúan en construcción como lo es el baño, al que su madre espera poderle construir un techito muy pronto.

Los hermanos de Ramón se encuentran bajos de peso, ya que a veces el dinero es insuficiente, todos en casa andan descalzos y juegan sobre la tierra.

Los menores tienen tan solo un par de zapatos que les obsequiaron en la escuela, mismos que su madre no los deja ocupar mientras lleve ya que al ser el único par se ensucian o no sirven más.

Según refiere Ramón, desea aprender a leer porque así puede resolver más rápido las cosas y si tiene algún examen eso lo ayudaría.

La madre de Ramón expuso que la situación de Ramón no es la única, ya que en las escuelas pasan todos sin importar que sepan leer, escribir o hacer operaciones matemáticas, acusando que es responsabilidad de los padres apoyar a los alumnos.

La madre de Ramón también denunció que la pandemia de Covid-19 le dificulta mucho el aprendizaje a su hijo Ramón, quien prefiere acudir a los salones de clases porque solo ahí le explican sus dudas.

“Antes me iba solo a la escuela en bicicleta pero ahora se me rompió. Necesito una nueva. También me pidieron bajar una App para aprender a pronunciar bien en inglés y no la podemos descargar en el teléfono de mi mamá. Me ayudaría mucho tener uno para mí, aunque sea usado”

Ramón