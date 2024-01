¿Quién es Golriz Ghahraman? La diputada de Nueva Zelanda renunció este martes 16 de enero 2024 a su cargo público tras un decepcionante comportamiento en una tienda de ropa.

Y es que la ahora ex legisladora es investigada por las autoridades de dicho país por robar varios artículos de al menos dos tiendas de lujo.

Golriz Ghahraman había hecho historia como la primera mujer refugiada elegida por el parlamento de Nueva Zelanda para ocupar un escaño, sin embargo, ya no continuará en funciones.

Golriz Ghahraman, diputada de Nueva Zelanda, dimitió este día tras revelarse un decepcionante comportamiento que tuvo en una tienda de ropa.

Y es que la Policía del país ubicado en Oceanía dio a conocer que mantiene una investigación en contra de la ex legisladora, por haber cometido el delito de robo en al menos dos boutiques de lujo .

Los robos habrían ocurrido en tiendas localizadas en zonas importantes de las ciudades de Auckland y Wellington, entre los meses de octubre y diciembre del 2023.

Luego de ello, Golriz Ghahraman refirió que su dimisión no se debía por las investigaciones , sino acusó al acoso mediático del que era víctima por la situación.

La ex diputada, integrante del Partido Verde de Nueva Zelanda, pidió una disculpa a sus seguidores, pues manifestó que no estuvo a la altura de los estándares que se esperan de un político en sus deberes.

De momento Golriz Ghahraman se alejará de la vida política, pues indicó que se tomará un tiempo para cuidar y poner atención a su salud mental.

Sin aceptar su culpa de manera explícita, la diputada refirió que los hechos, en referencia a lo sucedido en la tienda de ropa, ocurrió debido al estrés en el que se veía envuelta .

El pasado 10 de enero 2024 la Policía reveló que se encuentra indagando una tercera acusación, de la cual hasta el momento no brindaron más detalles.

"Para mí está claro que mi salud mental se está viendo gravemente afectada por el estrés ligado a mi trabajo. Esto me ha llevado a actuar de una manera que está completamente fuera de lugar. No intento excusar mis acciones, pero sí quiero explicarlas. El profesional de salud mental al que acudo dijo que mi comportamiento reciente es consistente con eventos recientes que dieron lugar a una respuesta de estrés extremo y se relacionan con un trauma no reconocido previamente. Decepcioné a mucha gente y lo siento mucho. No es un comportamiento que pueda explicar porque no es racional de ninguna manera y después de la evaluación médica sé que no estoy bien".

Golriz Ghahraman