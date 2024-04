El presidente de España, Pedro Sánchez, atraviesa una polémica tras las acusaciones que han hecho contra su esposa, Begoña Gómez, y que incluso lo podrían llevar a presentar su renuncia.

Así lo dio a conocer Pedro Sánchez, luego de exponer una carta en donde informa que se tomará unos días para reflexionar la situación, y el próximo lunes 29 informará si deja o no la presidencia de España.

Esto después de que el sindicato Manos Limpias denunció a su esposa, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios , tras acusaciones en notas periodísticas.

La situación ha sido señalada por Pedro Sánchez como una “espuria”, quien afirmó que su esposa demostrará la falsedad de las aseveraciones en su contra y denunciará a los autores de ellas.

Sin embargo, el presidente de España también informó que debido al constante intento de deslegitimación y ataques en su contra, ha decidido analizar si continúa o no con el cargo.

A continuación te contamos qué fue lo que pasó con el presidente español y su esposa, y todo lo que se sabe del proceso legal que atraviesa por los delitos mencionados.

Hoy 24 de abril Pedro Sánchez compartió en su cuenta de X una carta en donde se pronunció por la denuncia que atraviesa su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias.

En ella, el presidente español subrayó el análisis que realiza junto a su esposa sobre si merece la pena o no aguantar los ataques sin precedentes que vive por parte de los miembros de derecha y ultraderecha.

Por lo que, anunció, se tomará unos días para reflexionar al respecto y saber qué camino tomar; de manera que decidió cancelar su agenda pública hasta el lunes 29 de abril, día en que anunciará su resolución.

La medida tomada por Pedro Sánchez se dio tras los “graves” señalamientos que hacen contra su esposa, a quien, dijo, han agredido día tras día como parte de una campaña en su contra.

“Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también (...)

Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor”.