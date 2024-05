Un nuevo estudio a cargo de ingenieros de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, dio una nueva teoría sobre lo que sucedió con el submarino Titan, de Oceangate, que buscaba los restos del Titanic, que implosionó al interior del Oceáno Atlántico.

Este estudio se publicó a casi un año de la noticia que recorrió el mundo por una nueva forma de turismo cuestionada por sus medidas de seguridad.

La noticia ha generado la duda de qué ocurrió exactamente para que el submarino haya implosionado y justo en ese viaje haya ocurrido el accidente que dejó sin vida a cinco personas, cuyos restos no fueron encontrados.

¿Por qué se hundió el submarino de Oceangate?

La revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que publicó el estudio, se centró en los materiales que dijo no eran apropiados para sumergir el submarino a un lugar y profundidad tan exigente de tres mil 800 metros.

Fue el desgaste acumulado de otras expediciones lo que explica el investigador y profesor de ingeniería civil y ambiental, Roberto Ballarini.

¿De qué estaba hecho el submarino Titan, de Oceangate, que buscaba los restos del Titanic?

El submarino Titan estaba hecho en su casco de un compuesto de fibra de carbono que a grandes cargas de compresión sus compuestos son susceptibles al micropandeo .

Ello da la posibilidad de que su rigidez y su resistencia hayan disminuido de manera significativa, sobre todo por los viajes anteriores.

¿Cuándo ocurrió la implosión del submarino que buscaba al Titanic?

El 18 de junio de 2023 el Titan, que buscaba los restos del Titanic, implosionó al interior del océano.

A partir de ello hacer más popular esa palabra para explicar una “explosión a la inversa” o una “explosión hacia adentro”, es decir, pues su onda expansiva va hacia adentro después de un rompimiento o estallido.

Tras ello, la búsqueda fue de cinco días hasta que encontraron parte de los restos del submarino.

La misión estuvo conformada por equipos de:

Estados unidos

Canadá

Francia

Reino Unidos

En el subamarino viajaban

Hamish Harding

Paul-Henri Nargeolet

Shahzada Dawood

Suleman Dawood

Stockton Rush, fundador de Oceagate

Diversas voces han pedido terminar este tipo de viajes peligrosos al interior del océano a una profundidad de casi cuatro mil metros.