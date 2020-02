Ruega policía cibernética a padres no compartir fotos de sus hijos en redes

De acuerdo a lo indicado por la Policía Nacional de España, compartir imágenes puede poner en riesgo a los menores de edad.

México.- El subinspector de la sección de Protección del Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España, Daniel Huerta, hizo un llamado a padres de familia que acostumbran compartir imágenes de sus hijos cuando van a la playa, para dejar de hacerlo.

De acuerdo con el funcionario, quien rogó dejar compartir el contenido señalado, la difusión del mismo representa una explosión de contenido en línea, del que detalló, tiene por objetivo el de satisfacer la creciente demanda de pederastas por material pornográfico en dicho país.

Huerta señala que el pederasta ha pasado por una mutación en los últimos quince años gracias a los avances tecnológicos y las facilidades que ofrece el internet .

“Los pedófilos se escondían, vivían su trastorno como un lastre, un pecado; ahora los desviados se pavonean de él públicamente y llegan a hacerse de oro con el tráfico de imágenes. Se sienten comprendidos por el resto de la masa de depravados” Daniel Huerta, subinspector de la sección de Protección del Menor

De la misma forma, el subinspector afirma que ve cientos, si no es que miles de archivos pedófilos y escenas “execrables” cada jornada, ya que de acuerdo a su perspectiva, la tendencia actual entre los círculos pederastas es la pedofilia hardcore que se consume vía streaming .

En la sección de pornografía hay 19 agentes, 16 de los cuales son hombres y tres mujeres, entre ellas la jefa del grupo de Fraude Empresarial, Beatriz Hermosilla, quien ofrece su propia advertencia a padres de familia porque “ no estamos preparados para lo que viene".