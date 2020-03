VIDEO: Afirma presidente de Chile que mujeres "tienen voluntad" de ser abusadas

Sebastián Piñera, presidente de Chile, fue ampliamente criticado por revictimizar a las mujeres que han sido objeto de abusos sexuales.

México.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera , afirmó que las mujeres víctimas de abusos sexuales, tenían esa voluntad, no sólo era de los hombres agresores.

Mientras el chileno promulgaba la mañana del lunes 2 de marzo la Ley Gabriela para considerar como feminicidio a todos los asesinatos de mujeres por razones de género, el político afirmó:

“A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas” Sebastián Piñera. Presidente de Chile

Las declaraciones lanzadas en el contexto de la promulgación de una ley en contra de la violencia de género en Chile, generó polémica al considerar que revictimizaba a las mujeres víctimas de abusos sexuales, mientras estaba acompañado por su propia esposa, Cecilia Moreal, además de la ministra de la Mujer, Isabel Plá.

El Observatorio Contra el Acoso Callejero indicó que la afirmación de Piñera violentaba a las mujeres víctimas de violencia y mostraba la ignorancia del presidente al poner la responsabilidad de la agresión sobre la víctima, mientras perpetuaba el discurso que justifica las agresiones.

Afirmación se hizo al promulgar ley contra feminicidios en Chile

Tras la polémica, el presidente de Chile explicó ante la prensa que la posición de su gobierno era “tolerancia cero” a cualquier violencia ejercida en contra de las mujeres , recupera la agencia AFP.

Además a través de su cuenta en Twitter, Sebastián Piñera ahondó en su explicación al decir que no había puesto la “responsabilidad” en las mujeres, sino que más bien se refería a que las víctimas de abuso no podían denunciar o no recibían protección eficaz o a tiempo.

La Ley Gabriela -en honor a Gabriela Alcaíno quien fue asesinada por su novio en 2008- que promulgó el gobierno de Chile sancionará hasta con 40 años de cárcel los feminicidios perpetrados dentro del noviazgo, que antes sólo se consideraban si ocurrían dentro del matrimonio o en una relación de pareja de convivencia.

Además incorpora el asesinato por razones de género cuando la muerte de una mujer ocurra por motivos de odio, menosprecio o abuso.