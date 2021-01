El papa Francisco lamentó el "negacionsimo suicida" alrededor de la vacuna contra el coronavirus

El papa Francisco reveló que ya tiene cita para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus la próxima semana, y criticó a quienes se niegan a recibirla por prejuicios y sin ninguna base científica.

En declaraciones a una televisora italiana, el papa Francisco señaló que, desde el punto de vista ético, “todo el mundo debe vacunarse” contra el coronavirus porque al no hacerlo no sólo se pone en riesgo la persona que se niega a la vacuna sino también la de los demás.

Papa Francisco lamenta que muchos no quieran la vacuna contra el coronavirus

El papa Francisco también lamentó que exista un “ negacionsimo suicida ” alrededor de la vacuna contra el coronavirus, una posición que sólo hará más difícil vencer la pandemia que ha dejado casi 2 millones de muertes hasta este momento.

Cabe señalar que el Vaticano considera “moralmente aceptable” el uso de la vacuna contra el coronavirus, a pesar de que los científicos utilizaron tejido celular obtenido de abortos para su desarrollo.

“No sé porqué algunos dicen 'no, la vacuna es peligrosa’. Pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, ¿por qué no hacerlo?”. Papa Francisco

El papa Francisco agregó que cuando era chico era muy común la poliomelitis y "muchos niños quedaron paralizados”; en esos años, recordó “todo el mundo esperaba ansiosamente una vacuna” y, en cuanto los científicos consiguieron desarrollarla, la gente la aceptó de buena gana.

“Luego crecimos junto con las vacunas: contra el sarampión, contra esto, contra aquello...”. Papa Francisco

Papa Francisco se dice "estupefacto" por toma del Capitolio

Por otro lado, el papa Francisco se dijo “estupefacto” ante la toma del Capitolio del pasado 6 de enero protagonizada por simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump.

“Me quedé estupefacto porque se trata de un pueblo tan disciplinado en la democracia”, señaló el líder religioso, quien también pidió condenar al movimiento que promovió los hechos de violencia en Washington.

Incluso en "los ambientes más evolucionados siempre hay algo que no funciona", hay personas "que toman un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común", comentó Francisco.