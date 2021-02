"Países ricos solo deberían comer carne sintética": Bill Gates

Bill Gates propone combatir el cambio climático promoviendo el consumo de carne sintética en los países ricos

El empresario Bill Gates reveló su estrategia para combatir el cambio climático; de acuerdo con él, promover que “los países ricos coman carne sintética”, ayudaría a evitar una catástrofe climática .

En entrevista para la revista MIT Technology Review, Bill Gates habló sobre su nuevo libro “Cómo evitar un desastre climático”, en el cual, según explicó, enuncia una serie de medidas para combatir esta amenaza.

Una de ellas y la “más importante” es pasar al consumo de carne 100% sintética en países ricos para reducir los gases de efecto invernadero.

Cambio climático dejará más muertos que el Covid-19 cada año

La gravedad del avance acelerado del cambio climático ha preocupado al cofundador de Microsoft en los últimos años; según Gates, esta catástrofe mundial dejará “más muertos en el mundo que la pandemia por Covid-19 cada año”.

Durante la entrevista publicada, Bill Gates fue cuestionado sobre la importancia del consumo de carne sintética en Estados Unidos y más países del mundo.

Al respecto, el empresario aseguró que las carnes de origen vegetal y de laboratorio son la solución completa para enfrentar el cambio climático; ya que, toda vez que los países ricos reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero , solo habrá necesidad de controlar la contaminación en los países pobres.

“El ganado de Estados Unidos debido a que es tan productivo, las emisiones por libra de carne vacuna son menores que las emisiones por libra en África. Por esta razón, creo que todos los países ricos deben pasar a la carne 100% sintética, y no aquellos que sufren una batalla por las proteínas." Bill Gates

Refiriéndose a la aceptación de los consumidores hacia la carne sintética, aseguró que “pueden acostumbrarse a la diferencia de sabor”; e incluso, el sabor y textura de esta carne podría ser mejor que la original con el paso del tiempo y las mejoras tecnológicas .

Regulación de la carne sintética

Bill Gates también se refirió a los obstáculos legales que enfrenta la carne sintética alrededor del mundo, los cuales señalan que no puede usarse ni comercializarse la palabra "carne" en productos que no tengan un origen 100% animal.

"Algunos impulsan proyectos de ley que dicen que hay que llamarlo, básicamente, basura de laboratorio para vender. No quieren que usemos la etiqueta de la carne". Bill Gates