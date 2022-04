La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó al menos 1 muerto y 169 casos de una misteriosa enfermedad hepática en niños de hasta 16 años de edad.

Fue el pasado 15 de abril cuando la OMS alertó por primera vez sobre varios casos de “hepatitis aguda de origen desconocido”, que se habían registrado en el Reino Unido a principios de abril.

Días después, la OMS recibió notificaciones de más casos de “hepatitis aguda de origen desconocido” en países como Irlanda, España e incluso en Estados Unidos.

OMS advierte que Covid-19 no desaparecerá pronto, seguiremos conviviendo con él

En un comunicado con fecha del 23 de abril, la OMS señaló que el síndrome clínico entre los casos identificados es hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas.

Entre los síntomas identificados por La OMS señaló que ente los síntomas identificados hasta la fecha por la “hepatitis aguda de origen desconocido”, están:

“Síntomas gastrointestinales que incluyeron dolor abdominal, diarrea y vómitos que precedieron a la presentación con hepatitis aguda grave y niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia. La mayoría de los casos no tenían fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos”

OMS