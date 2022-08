Alguien rompió todos los pronósticos de la lotería al comprar un boleto que resultó ganador de 1,337 millones de dólares ( 27 mil 207 millones 415 mil 200 pesos ).

Esta es la tercera cantidad de dinero más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos, y todavía no ha sido reclamada. El ganador no aparece.

Fue el pasado viernes que se dio a conocer el boleto ganador del gran premio Mega Millions: 13-36-45-57-67, Mega Ball: 14. Las probabilidades de ganar eran de una entre 302,5 millones .

Otras 20 personas de distintos estados acertaron cinco números, excepto el Mega Ball, por lo que cada una se llevarán 1 millón de dólares (20 millones 349 mil 600 pesos) de la lotería.

El ganador del tercer premio más grande de la lotería de Estados Unidos no aparece y lo único que se sabe es que el boleto se compró en una gasolinera y tienda de conveniencia Speedway, en Des Plaines, Illinois.

La cantidad de dinero fue tan elevada debido a que en los últimos 29 sorteos consecutivos celebrados desde el 15 de abril, ninguno de los boletos vendidos coincidió con los seis números ganadores.

Así, los funcionarios de la lotería habían calculado que el premio mayor sería de 1.280 millones de dólares, pero el número finalmente dio 1,337 millones de dólares.

El total es sólo si el ganador decide recibirlo en pagos anuales a lo largo de 29 años; aunque la mayoría opta por un sólo pago en efectivo, que en su caso serían: 785 millones de dólares (15 mil 974 millones 436 mil pesos) .

Por su parte, la lotería de Illinois también otorgó medio millón de dólares a la tienda que vendió el boleto ganador.

Si el ganador de los 27 mil 207 millones 415 mil 200 pesos de la Lotería de Illinois no aparece, el estado recuperará todo el dinero.

En ese caso, las autoridades de Illinois decidirán cómo usar ese dinero. Eso sí, la buena noticia es que las reglas estipulan que el ganador tiene un año para cobrar el dinero .

“En lo que respecta al ganador, aún no hemos tenido noticias. No sabemos si sabe o no que ganó el premio, así que animo a todos a revisar su boleto”

Pat McDonald, director del Mega Millions Consortium.