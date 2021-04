Un niño migrante pidió la ayuda a un agente fronterizo en Texas, debido a que señaló que "lo dejaron botado".

México. - Un niño migrante que tenía la intención de llegar a Estados Unidos , fue abandonado en medio del desierto del Texas, por lo cual al notar la presencia de elementos de la Patrulla Fronteriza se acercó para pedirles ayuda, pues entre lágrimas les indicó que “lo habían botado”.

Así se observa en un video que fue captado por el propio agente fronterizo que fue abordado por el niño migrante quien le indicó que previamente se encontraba con un grupo de personas, sin embargo señaló que “ lo dejaron botado ”, pues no sabía dónde estaban sus acompañantes.

Niño migrante indicó que no iba con sus papás

En el video del niño migrante que fue abandonado mientras buscaba llegar a Estados Unidos , se escucha el elemento de la Patrulla Fronteriza cuestionando al menor de edad sobre si en su camino estaba acompañado por su padre o su madre, tras lo cual el niño migrante le indicó al agente que no iba con nadie.

“¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me han botado, y no sé dónde están (...) Me dejaron botado”

Que desesperación y tristeza causa ver este video. “Me dejaron botado y no se donde están, tengo miedo": niño migrante perdido llora desconsolado en la frontera sur de Texas. pic.twitter.com/bhYg3he0V6 — Raúl Brindis (@raulbrindis) — Raúl Brindis (@raulbrindis) April 6, 2021

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, los hechos se registraron en las inmediaciones de la frontera entre México y Estados Unidos, en la zona de la ciudad de Río Grande, en Texas.

Cabe destacar que durante la administración que encabeza el presidente Joe Biden, se han anunciado diferentes medidas que podrían flexibilizar la migración hacia Estados Unidos, lo que ha resultado en un incremento en el flujo de personas que buscan llegar al país.

Durante el mes de febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 100 mil 441 migrantes, lo cual representa un importante crecimiento con respecto al mes de enero, cuando fueron detenidos 78 mil 442.

Pese a lo anterior, los índices no han alcanzado los datos registrados durante mayo del 2019, cuando las autoridades estadounidenses aseguraron a 132 mil 856 personas.