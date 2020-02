Niña que aprendió a reír de las bombas escapa con su padre de Siria

Abdalla Mohamed se hizo viral en redes por un video en el que enseña a su hija Salwa a reír del estruendo de las bombas en su natal Siria.

México.- Abdalla Mohamed, el ciudadano sirio que se hizo viral por un video en el que aparece con su hija Salwa riendo por el estruendo de un bombardeo, logró escapar de la guerra en Siria y ya se encuentra con su familia en Turquía.

De acuerdo con el diario El País, la familia logró cruzar la frontera este 25 de febrero luego de semanas de éxodo que inició en la ciudad de Saraqib , una de las zonas más afectadas por años de guerra civil.

La familia siria cobró notoriedad cuando se hizo un viral un video en el que el papá enseña a su hija de 3 años a reírse de las bombas, una imagen conmovedora que le dio la vuelta al mundo.

La grabación se realizó en la ciudad de Sarmada, cerca de la frontera turca, y ayudó a que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan se pusiera en contacto con Mehmet Algan, el hombre turco que subió y vitalizó el video en Twitter.

Mohamed y Salwa escapan de la guerra en Siria

Ya en territorio turco, Abdalla señaló a una agencia de noticias local que la fama del video y la ayuda de su amigo turco ayudaron a que el gobierno de Ankara lo contactara y lo pusiera a salvo.

“Quiero agradecer al gobierno turco por todo, antes y durante la revolución, Turquía ha ayudado a los sirios y hace su mejor esfuerzo para acogernos en sus fronteras”. Abdalla Mohamed

“Estamos lejos de la guerra; no hay explosiones, no hay aviones, no hay muerte. Es un sitio nuevo, no tengo trabajo, pero estoy feliz”, agregó el ingeniero de profesión.

El sirio señaló que no tiene planeado volver a su país a menos que termine la violencia iniciada en el año 2011, y que ha dejado casi 400 mil muertos y 10 millones de desplazado, según organismos internacionales.