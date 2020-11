El presidente de Venezuela envió sus condolencias a AMLO por el fallecimiento de Candelaria Beatriz López Obrador.

México.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó la muerte de Candelaria Beatriz, hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de su cuenta en Twitter, donde envió sus condolencias para atravesar “estos momentos más difíciles”.

“Desde Venezuela lamentamos la partida física de Candelaria Beatriz López Obrador”, escribió el mandatario al enviar sus condolencias no sólo a AMLO sino a toda su familia.

Desde Venezuela lamentamos la partida física de Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del Presidente de México, @lopezobrador_. A usted y a toda su familia, le expresamos nuestras más sentidas condolencias en estos momentos tan difíciles. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 19, 2020

La hermana del presidente mexicano falleció la mañana de este miércoles 18 de noviembre en el Hospital Central Militar que se ubica al poniente de la Ciudad de México, sin que se revelara la causa, aunque se manejó la versión de que habría sido por coronavirus (Covid-19) lo cual no ha sido confirmado de forma oficial.

La fallecida era la hermana menor de siete, junto a su gemelo Martín Jesús, se desarrolló a ser maestra normalista y vivía en el estado de Chiapas. Algunas fuentes indican que AMLO supo de la muerte de Candelaria Beatriz antes de iniciar la tradicional mañanera debido a que la conferencia tuvo una duración menor que la de otros días.

Nicolás Maduro no fue el único que envió sus condolencias, lo propio hicieron no sólo integrantes del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sino Felipe Calderón o el expresidente Enrique Peña Nieto , quien no se había pronunciado sobre ninguna controversia política.

AMLO por otra parte, tomó la decisión de cancelar su gira en Sinaloa y Nayarit planeada para el fin de semana debido a la muerte de su hermana , aduciendo “motivos personales” y que suspende por segunda ocasión –la primera fue debido a las inundaciones en Tabasco-.

La agenda de trabajo del mandatario mexicano del 20 al 22 de noviembre contempla actividades tanto en la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México entre las que se incluye la conmemoración del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.