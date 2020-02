Líder de La Luz del Mundo decía que abusos sexuales eran “una bendición de Dios”, denuncia víctima

Sochil Martin asegura que cientos de niñas y niños fueron víctimas de abuso sexual de la secta religiosa



México.- Durante 18 años , Sochil Martin fue víctima de abuso sexual del líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. La mujer, de 33 años, denunció este 13 de febrero la violaciones que sufrió en la secta, las cuales no forman parte de las investigaciones que tienen al hombre detenido en Los Ángeles.

Sochil Martínez describió los abusos que sufrió desde que tenía nueve años y de cómo su “crianza” estuvo basada en complacer sexualmente, no sólo de Naasón, sino también al padre de éste, el fallecido Samuel Joaquín Flores.

En conferencia de prensa, contó que desde que tenía 3 años fue criada por su tía, que era parte de La Luz del Mundo. A los nueve años empezó a ser abusada por los líderes de la secta, donde se le enseñaron bailes eróticos y había caricias sexuales.

“Si lo hacía el rey David, si lo hacía el rey Salomón, también lo podía hacer el ‘siervo de Dios’ el hermano Samuel, el ‘siervo de Dios’ el hermano Naasón. Uno no lo ve mal”. Sochil Martin. Víctima de abuso sexual

Martin aseguró que Samuel y Naasón Joaquín usaban la Biblia para manipular a sus seguidores: llamaban a los abusos sexuales un “regalo, una bendición de Dios”.

La Luz del Mundo dice que Sochil está “enamorada” de Naasón

Sochil reveló que fue parte de un exclusivo grupo en el que cientos de niñas y niños eran abusados sexualmente. La mujeres eran llamadas “doncellas” y los líderes les decían que iban a ser sus secretarias.

Asegura que en 201 4 Naasón la obligó a tener relaciones sexuales con un menor de 14 años, pero al negarse fue golpeada.

La víctima interpuso una denuncia contra el líder de la secta; al saber sobre ella, los abogados de la iglesia contestaron en un documento que Sochil está mintiendo, pero que en realidad está “enamorada y era su todo”.

“Es momento de que digan ‘basta’. No es una bendición, no es un regalo de Dios, no está bien”. Sochil Martin. Víctima de abuso sexual