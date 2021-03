Victoria Gallardo, de 33 años de edad, madre de 5 hijos, se encuentra en coma inducido médicamente y lucha por su vida después de contraer Covid-19.

Se trata de Victoria Gallardo, de 33 años de edad, madre de cinco hijos, quien se encuentra en coma inducido médicamente y lucha por su vida después de contraer Covid-19.

Su esposo, Armando, dice que ante las nulas esperanzas que le dan los especialistas sobre el estado de salud de Victoria, busca más ayuda médica en las redes sociales.

Tomaron el Covid-19 seriamente, pero una de los hijos enfermó

Su esposo Armando comentó a la cadena ABC que la familia tomó muy en serio el Covid-19 y mantuvieron el distanciamiento social recomendado, además de que usaban cubrebocas, pero una de sus hijas se contagió en la escuela.

"Mi esposa usa guantes en su propia casa. Llevábamos mascarillas en todas partes" Esposo de Victoria

Toda la familia enfermó de Covid-19

Su esposo Armando relató que luego de que su hija se contagió inevitablemente en la escuela, la familia de siete enfermó, incluida su hija recién nacida cuando tenía solo 11 días.

"Ella (Victoria) desarrolló una fiebre muy alta, no quería comer, dormía mucho" Esposo de Victoria

"No nos vamos a rendir" ante el Covid-19

Armando, esposo de Victoria Gallardo, de 33 años de edad, madre de cinco hijos, que enfermó de Covid-19, y se encuentra en coma, afirmó que ella "no tenía problemas de salud previos, pero está en la UCI y se encuentra en estado crítico".

El esposo de Victoria, quien afirmó que "no nos vamos a rendir", publicó un vídeo en Facebook, pidiendo a cualquier persona en el campo de la medicina que se comunique con él si pueden ayudar.

"Me rompe el corazón cuando el médico dice que no hay nada más que puedan hacer. Ella no ha terminado" Esposo de Victoria

Armando comentó a la ABC que "es difícil ver a tu ser querido así. Por eso sugiero que la gente siga usando cubrebocas".

Además, anima a todos a que no bajen la guardia, porque el coronavirus todavía está pasando factura, a pesar de que el gobernador de Texas ha levantado la obligatoriedad de llevar los cubrebocas.