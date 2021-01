Mike Pence pidió a Nancy Pelosi no ejercer más acciones que aumenten las tensiones que se viven en Estados Unidos.

México.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence descartó invocar la enmienda 25 para tratar de destituir al presidente Donald Trump, como barajaron demócratas tras los disturbios en el Capitolio del pasado 6 de enero.

En una carta dirigida a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, el vicepresidente consideró que no es pertinente invocar la enmienda, al no ser lo que necesita la nación en medio de la transición a Joe Biden. Además, recordó que así como no cedió a las presiones de Donald Trump para desconocer los resultados de las elecciones, no cederá a las demandas de la Cámara de Representantes para la destitución.

Además, pide a Pelosi evitar acciones que dividan más a Estados Unidos, y asegura que está trabajando en una "transición ordenada del poder".

"Con solo 8 días restando en el periodo del presidente (Donald Trump), tú (Nancy Pelosi) y el caucus demócrata demandan que el gabinete y yo invoquemos la enmienda 25. No creo que esta acción sea lo que la nación necesita o sea consistente con nuestra constitución" Mike Pence. Vicepresidente de Estados Unidos

Pence explicó que luego de los hechos del 6 de enero la administración está volcada en lograr una transición ordenada.

Además pidió a Pelosi y otros congresistas evitar tomar acciones que dividan al país y abonen a las tensiones que se bien actualmente en Estados Unidos.

"Trabajen con nosotros para bajar la temperatura y para unir nuestro país, en lo que nos preparamos para inaugurar al presidente electo Joe Biden, como el nuevo mandatario de los Estados Unidos. Te prometo que continuaré con mi parte para asegurar una transición gubernamental ordenada" Mike Pence. Vicepresidente de Estados Unidos

Enmienda 25 supone cero riesgo para mí: Donald Trump

El presidente Donald Trump dijo este 12 de enero que la enmienda 25 representa “cero riesgo” para él, y acusó que esta petición de los demócratas “pasará factura a Joe Biden y su administración”.

En un mensaje durante su visita al muro con México, el mandatario explicó que su gabinete no le destituirá, lo cual fue confirmado por Mike Pence en su carta a Nancy Pelosi.