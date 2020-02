The McClatchy Company, fundada en 1857, solicitó apegarse a las leyes de bancarrota de su país; el grupo tiene 30 diarios impresos en 14 estados.

México.- La editorial McClatchy Co., dueña de The Miami Herald y una treintena de diarios, se declaró en bancarrota este 13 de febrero y solicitó apegarse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos a fin de recibir protección durante el proceso de reestructuración que sufrirá en los próximos meses.

De acuerdo con la agencia AP, la compañía arrastra problemas financieros desde hace varios años debido a la caída en las suscripciones al diario impreso y a que el público cada vez se informa más a través de Internet.

Los últimos estados financieros de McClatchy señalan que en el último trimestre de 2019 tuvo ganancias por unos 180 millones de dólares (aproximadamente 3 mil 350 millones de pesos mexicanos), una reducción de 14 por ciento respecto al año anterior; con esto, la empresa liga 6 años de caídas en sus ganancias.

Entre las primeras medidas para salir de esta bancarrota, la editorial dejará de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y recibió un préstamo por 50 millones de dólares para incrementar su flujo de caja y tener liquidez en esta transición.

McClatchy quiebra luego de 160 años de historia

Los orígenes de la compañía se remontan a 1857, cuando publicó en la ciudad californiana de Sacramento una modesta publicación que más adelante se convertiría en The Sacramento Bee . A lo largo de varias décadas, fundó varios diarios entre los que destacan The Miami Herald, The Kansas City Star, The Charlotte Observer, The News & Observer de Raleigh y The Star-Telegram de Fort Worth.

Salvo la ciudad de Miami, la empresa no tiene presencia en ninguna de las grandes ciudades de Estados Unidos.

Luego de dar a conocer la noticia, el director general de la firma, Craig Forman, señaló que tomarán “decisiones con velocidad y empeño” a fin de beneficiar a sus accionistas. Además, reflexionó: