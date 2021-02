Al momento de zambullirse al lago, Merab Dvalishvili chocó con el hielo y las ramas, las cuales le cortaron la piel

En Georgia, Merab Dvalishvili, el luchador de la Ultimate Fighting Championship (UFC), después de su entrenamiento diario, decidió saltar a un lago congelado y grabar la maniobra para compartirla en sus redes sociales; sin embargo esta pirueta lo llevó al hospital.

Y es que el lago congelado tenía una capa de hielo más gruesa de lo que el luchador georgiano de 30 años había calculado, por lo que al momento de zambullirse al agua, este chocó con el hielo y las ramas, las cuales le cortaron la piel.

En el momento que salió con la cara ensangrentada, el luchador comentó: “Qué lindo día para un accidente tan estúpido”.

Finalmente, Dvalishvili regresó caminando a su casa para después dirigirse al hospital más cercano donde recibió varias puntadas en la cabeza, zona que se hirió durante la hazaña.

“Pensé que era un gran día para entrenar y correr por el parque. Vi la laguna y pensé que sólo era agua con algo de nueve encima pero terminó siendo hielo y ramas de árboles. Apenas me metí al lago sentí mi piel desprendiéndose. Pero no hubo nada más doloroso que cuando volvieron a engancharme la piel en el hospital. Ahora me siento mejor” comentó junto con el video.

Momentos después, Dvalishvili hizo una publicación con imágenes de su tratamiento médico, y una vez recuperado explicó la situación:

“Ayer me equivoqué y salté en el agua congelada. No debí haber saltado, pero yo estuve en ese mismo lugar el día anterior al accidente y el lago no estaba congelado. Era sólo agua con nieve. Me equivoqué y espero que todos se hayan divertido”. Merab Dvalishvili

Dvalishvili vs el lago congelado

Cuando Dvalishvili se dio cuenta que su accidente se volvió viral, decidió que debía ganarle al lago congelado; por lo que consiguió unos guantes y un casco de boxeo, se colgó a una rama aledaña al estanque de agua y comenzó a pegarte puñetazos sin parar.

La Máquina, como apodan a Dvalishvili en la UFC, no tuvo inconvenientes mayores y ya está disponible para volver a meterse al octógono, incluso estaba en la cartelera para pelear este sábado 6 de febrero en UFC Vegas 18 contra Cody Stamann, pero se vio forzado a salirse del evento por complicaciones con el Covid-19.