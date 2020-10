La mujer veía al perro convertirse en nada más que huesos sin hacer nada por alimentarlo

Elizabeth Jena James, una mujer residente del estado de Georgia, en Estados Unidos, casi mata de hambre al perro de su exnovio en venganza de que este terminara la relación. Actualmente las fotos de 'Champ', como se llama el can, han sido compartidas por la página In defense to animals, con el objetivo de castigar a la responsable.

De acuerdo con las autoridades, la mujer encadenó al perro en su jardín y se dedicó a observar cómo moría de hambre lentamente durante todo un mes porque estaba enojada con su exnovio. Gracias a un aviso anónimo lograron salvar a 'Champ'.

Cuando lo encontraron, este pesaba alrededor de 24 kilos; aproximadamente la mitad de su peso corporal en buenas condiciones. Además, su cuerpo en los huesos estaba infestado de gusanos y anquilostomas y necesitaba múltiples transfusiones de sangre.

Pero afortunadamente la fundación "Rescue Dogs Rock NYC" pudo acogerlo y recaudar fondos para cubrir el costo de su atención médica y posteriormente darlo en adopción con una familia que ahora lo adora. Por su parte, Elizabeth Jena aún no se ha responsabilizado por sus acciones, que fueron catalogadas como mezquinas y miserables .

'Champ' In defense to animals

Esto, porque luego de ser arrestada y puesta en libertad bajo fianza en 2018, un jurado la acusó posteriormente de crueldad animal, por lo que podría pasar de 180 días a cinco años en prisión , además de pagar una multa de hasta 5 mil dólares (104 mil 795 pesos mexicanos).