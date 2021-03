La mujer, identificada como Mariela Melanie Díaz, aprovechó su huida para disculparse con expareja por el asesinato. Ya fue detenida

Una historia más de violencia termina en tragedia. En Argentina, una mujer identificada como Mariela Melanie Díaz, de 19 años, acaparó las páginas de la prensa tras cumplir sus amenazas y asesinar al novio actual de su expareja.

La homicida logró huir de la escena y se atrevió a contactar de nuevo a su antigua pareja para disculparse, vía chat, por el terrible crimen que cometió.

Por fortuna, la mujer fue detenida poco después del asesinato y se encuentra encarcelada bajo acusaciones de feminicidio vinculado.

La mujer mató de una puñalada en el pecho al novio de su expareja

Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles 3 de marzo en Buenos Aires, donde se ubica la casa de Ayelén Antivero, quien dos años atrás sostuvo una relación amorosa con Mariela Melanie, la cual terminó en medio de denuncias por violencia.

La presunta asesina ingresó por la fuerza al domicilio y sin mediar palabra, le asestó una puñalada en el pecho a Emiliano Benítez, de 22 años, quien iniciaba un noviazgo con Ayelén.

El joven quedó en el suelo, mientras su novia gritaba pidiendo ayuda y corría a buscar refugio en su habitación, donde se encontraba su hijo de 5 años de edad, producto de otra relación.

“Perdón, no sé qué hice": Presunta asesina se disculpa con expareja por crimen

Esto fue aprovechado por Mariela Melanie, quien emprendió la huida, pero en su trayecto, se tomó el tiempo para tomar su teléfono y disculparse vía chat con su expareja. En su mensaje expresaba lo siguiente:

“Perdón, no sé qué hice. Estaba ciega, no quería llegar a esto. Pero ahora sí nada más para hacer” Mariela Melanie Díaz

El tono de este chat contrastó con el que le envió Mariela Melanie a su ex horas antes, tras enterarse por redes sociales que ya tenía un nuevo novio:

“Pedazo de lora. Voy a ir y te voy a cagar a puñaladas. No me busques porque no me importa nada. Cacho de salame tenés en tu casa. Te voy a matar, te juro” Mariela Melanie Díaz

La expareja de Mariela Melanie le denunció varias veces por violencia

Los vecinos de Ayelén reportaron el crimen a la Policía, que horas después logró detener a la presunta asesina.

De acuerdo con el expediente del crimen, ahora Mariela Melanie Díaz es acusada de femicidio vinculado , por matar a un tercero para dañar a la víctima original.

De acuerdo con Infobae, Ayelén denunció en varias ocasiones a su expareja, pues esta la acosaba e incluso la atacó con un cuchillo y le hirió el cuello.

Familiares de Emiliano afirman que él desconocía las amenazas de Mariela Melanie y aseguran que el asesinato no habría ocurrido si las autoridades hubieran actuado ante las denuncias de Ayelén.

