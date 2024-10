Marcelo Ebrard, secretario de Economía está de vacaciones en Japón, la misma Secretaría de Economía confirma que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sabía del viaje.

Horas antes de la confirmación hecha al programa matutino de Ciro Gómez Leyva, se habló de este viaje al país asiático del secretario de Economía.

Incluso se informó que dejó plantados a unos empresarios en Monterrey, Nuevo León en una reunión que ya tenían pactada. Pero la posibilidad de que también estuviera enfermo o delicado de salud se asomaba, según versiones.

Marcelo Ebrard de vacaciones en Japón: no estaba enfermo

En entrevista con Ciro Gómez Leyva al oficial judicial del Poder Judicial Federal, Javier Iván Flores, quién habló de un encuentro de que tuvo con Marcelo Ebrard para dialogar de la reforma al Poder Judicial.

Este encuentro fue breve por lo que el secretario de Economía había prometido reunirse con él nuevamente en persona pero en otra ocasión, lo que ocurriría a lo mucho en una semana.

Aunque ese plazo hasta ahora no se ha cumplido, y al solicitar una explicación a su asistente y con Alejandro Habib Nicolás, ex procurador de Hidalgo, que ahora apoya a Marcelo Ebrard, el trabajador del Poder Judicial fue informado de que no sería atendido por el secretario de Economía porque estaba enfermo.

Después de tener esta versión de la que se no se conocía fue que pidió información directamente a la Secretaría de Economía, que desmintió Marcelo Ebrard estuviera enfermo.

Cabe recordar que Marcelo Ebrard fue captado en un paseo junto con su esposa en los tradicionales Jardines Imperiales en Tokio, Japón, recientemente.

#ULTIMAHORA. ¿Por qué @m_ebrard dejó plantados a los industriales de la @CONCAMIN en Monterrey? Porque andaba de paseo con su esposa @AsfuraBueso en Japón. El martes 22 el secretario de @SE_mx fue captado por un turista en los Jardines Imperiales en Tokio @Claudiashein pic.twitter.com/oU4AkEYfiJ — Agustín Gutiérrez Canet (@AGutierrezCanet) October 23, 2024

Marcelo Ebrard de vacaciones en Japón: Claudia Sheinbaum sabía de su viaje y otorgó el permiso

Tras la negativa de que Marcelo Ebrard estuviera delicado de salud, la Secretaría de Economía aprovechó también para confirmar que la presidenta Claudia Sheinbaum sabía de este viaje.

E inclusive otorgó el permiso a Marcelo Ebrard para poder salir del país para viajar a Japón de vacaciones con su esposa Rosalinda Bueso.

Para poder salir de México, Marcelo Ebrard habría pedido una licencia sin goce de sueldo a su actividad como secretario de Economía.