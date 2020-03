Acusa Maduro que Twitter le borró un mensaje; versaba sobre un antídoto para el Covid-19

El presidente de Venezuela compartió 3 documentos del científico Sirio Quintero sobre el coronavirus

México.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la red social Twitter lo "censuró" al borrar un mensaje en el que daba un supuesto antídoto contra el coronavirus.

De acuerdo con Maduro, hasta este martes 24 de marzo se habían registrado 7 nuevos casos de coronavirus en Venezuela, por lo que la cifra total de contagios asciende a 91 .

En tanto, indicó que 15 de los casos que se habían detectado previamente se han recuperado, y "todos están siendo atendidos según los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Brebaje que supuestamente funciona contra coronavirus

Nicolás Maduro acusó a Twitter de eliminar una publicación en la que compartió información que le hizo llegar el científico venezolano Sirio Quintero. Los documentos eran supuestas investigaciones desarrolladas en Venezuela “donde se muestra el mapa de la estructura genética y antídoto” del coronavirus, reportó la televisora estatal VTV.

Este es el tuit que Twitter eliminó a Nicolás Maduro por violar las reglas de la red de microblogging:

Tuit borrado de Maduro. Especial

Los ingredientes del supuesto brebaje para no contagiarse del Covid-19, que ha dejado hasta el momento más de 16 mil muertos en todo el mundo contenía:

Malhojillo.

Jengibre.

Saúco.

Pimienta negra.

Limones amarillos.

Miel.

"Ya hice 9 botellas de preparado"

El presidente de Venezuela afirmó que confiaba en el médico que le dio la receta sobre el supuesto antídoto contra el coronavirus.

"El que quiere que lo haga y el que no que me respete”, dijo Maduro, quien agregó que "ya yo hice nueve botellas de preparado con Cilia y como dice el médico cada cierto tiempo me lo tomo”.