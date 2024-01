La Sociedad de la Nieve ha traído de regreso la discusión acerca de la tragedia de Los Andes, donde sobrevivientes de un accidente de avión tuvieron que recurrir incluso a la antropofagia.

Curiosamente, este renovado interés por la tragedia de Los Andes a raíz de La Sociedad de la Nieve también ha revivido una extraña teoría sobre los hechos.

Esta teoría fue enunciada por primera vez en 2017 por el rescatista Claudio Lucero en el programa “Mentiras Verdaderas”.

Sus palabras se volvieron famosas debido a que pone en tela de juicio lo sucedido con los sobrevivientes durante y después del accidente.

La sociedad de la nieve; historia real basada en la tragedia de los Andes. (Especial)

¿Qué dice la teoría de Claudio Lucero sobre la tragedia de Los Andes?

Durante el programa, Claudio Lucero asegura que la tragedia de Los Andes es una farsa y que los sobrevivientes son menos que héroes.

Claudio Lucero señala que los mismos sobrevivientes pudieron evitar la tragedia de Los Andes; sin embargo, ellos decidieron exponerse a esa situación extrema.

Señala que el lugar del accidente no estaba en una zona inaccesible y que los sobrevivientes pudieron haber bajado sin problema de la montaña.

Si no todos, por lo menos un grupo que buscara ayuda; de hecho, no le hace sentido que no decidieran salir a explorar hasta el día 65.

El sentido común les debió de haber indicado que, tras 10 días sin recibir ayuda, era momento de intentar salir del lugar.

Más aún porque se trataban de jóvenes inteligentes y físicamente aptos; además señala que tampoco tiene sentido que en vez de bajar de la montaña, subieran aún más.

Afirman que cualquier animal ajeno a ese medio ambiente, lo primero que hubiera hecho era buscar una manera de salir de ahí descendiendo.

No sólo eso, afirma que todos los pasajeros tenían una noción de dónde se encontraban, sólo era cuestión de orientarse para salir de ahí.

Para Claudio Lucero, la tragedia de Los Andes es una fabricación de los mismos sobrevivientes quienes se pusieron en peligro para buscar algo de fama.

Pues si hubieran salido al segundo día, nadie los recordaría en este momento.

Accidente aéreo de Los Andes en 1972 (Especial)

Claudio Lucero no niega el accidente de la tragedia de Los Andes

Algo que Claudio Lucero aclara es que él no niega que el accidente de la tragedia de Los Andes haya sucedido, principalmente porque él participó en las labores de rescate.

De hecho, señala que la tragedia de Los Andes se produjo por una serie de errores.

Desde volar con mal clima, hasta una mala predicción del navegante acerca de su posición.

Lo que él pone en tela de juicio es el hecho de que los sobrevivientes no pudieran salir por más de dos meses de una montaña que no suponía ningún reto para ellos.

Así como el hecho de que tomaran malas decisiones al respecto de su situación, como el ascender más en lugar de bajar.

Si bien hay muchos que no están de acuerdo con lo dicho por Claudio Lucero, otros consideran que tendría algo de razón.

Aquí te dejamos toda la entrevista sobre la tragedia de Los Andes.