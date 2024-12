Una cirugía de nariz sería la causante de poner en peligro la presidencia de Dina Boluarte, la actual mandataria de Perú.

La confirmación de su presunta intervención estética causó polémica el pasado martes 3 de diciembre, hecho que podría llegar hasta el Congreso.

De ser el caso, la presidencia de Dina Boluarte podría llegar a su fin, bajo el argumento de que puso en peligro la gobernabilidad de Perú por no delegar el cargo.

Gobierno de Dina Boluarte peligra: Exjefe de gabinete habría confirmado su “rinoplastia”

Desde julio del pasado año 2023, la presunta cirugía de Dina Boluarte fue duramente criticada en redes sociales y en diarios locales.

Aunque la cirugía se rumoró por meses, dicha intervención en su nariz fue confirmada por su exjefe de gabinete Alberto Otárola ante una comisión del Congreso.

En plena sesión, Otárola comentó que la presidenta Dina Boluarte se sometió una rinoplastia, pero al percatarse de la gravedad de su declaración, aclaró que se trató de una cirugía por problemas de respiración.

“Me dijo que se iba a hacer una rinoplas... una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración” Alberto Otárola

El caso es investigado por la comisión de fiscalización del Congreso, institución que buscará comprobar si Dina Boluarte se sometió a una cirugía entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023.

Fue en esas fechas que la mandataria se ausentó físicamente de sus funciones, fecha que coincidió con su ingreso en la clínica en Lima, informaron medios locales.

No obstante, según el propio Alberto Otárola, la presidenta Dina Boluarte continuó con sus funciones vía virtual, asegurando que “no hubo ninguna ausencia de poder en ese momento, porque el procedimiento quirúrgico no tuvo mayores complicaciones”.

Presidenta de Perú, Dina Boluarte (Cristobal Bouroncle / EFE)

Lo que se sabe de la rinoplastia de Dina Boluarte

La presunta rinoplastia de Dina Boluarte se especuló por varios meses en redes sociales, e incluso, algunos compararon fotos del antes y el después.

Dichas fotografías evidenciaron el evidente cambio en la nariz aguileña de la mandataria, pues está se volvió perfilada y más pequeña a comparación de su antigua nariz.

De acuerdo con la ley de Perú, Dina Boluarte habría cometido una infracción constitucional al haber puesto en riesgo la gobernabilidad del país, de acuerdo con la Constitución.

“Sería causa de vacancia (...) porque la presidenta debió pedir permiso al Congreso”, declaró el legislador Juan Burgos, jefe de la comisión de fiscalización.

Esta no es la primera vez que Dina Boluarte está en el centro de la polémica, pues además de esta falta, también se le acusa de:

Posesión de relojes de lujo marca Rolex

Matanza de 50 civiles en represión a las protestas de 2022