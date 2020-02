Juegos Olímpicos de Tokio podrían cambiar de sede por epidemia de coronavirus

El país asiático podría verse seriamente afectado por la crisis de coronavirus que afecta y a varias partes del mundo.



El avance de los nuevos casos confirmados de Covid-19 en países como China, Japón y Corea del Sur ha dado pie a especulaciones sobre un posible cambio de sede de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a un lugar alterno.

La máxima celebración del deporte podría verse amenazada ya que el país nipón cuenta con la mayor cantidad de casos confirmados de personas infectadas del virus, con al menos 695 pacientes, la mayoría pasajeros de un crucero que se encuentra anclado en la ciudad de Yokohama.

Pese a estas complicaciones, el viaje de la llama olímpica aún se tiene contemplada para llevarse a cabo el próximo mes, esperándose que atraviese las 47 prefecturas de Japón durante los próximos 121 días.

Por lo pronto, el comité organizador de los Juegos Olímpicos ha pospuesto el entrenamiento de voluntarios que comenzaría este sábado, ante los temores de la propagación del virus.

Sin embargo, este retraso presuntamente no afectaría el resto de los preparativos para el magno evento, además de que los organizadores insisten en que no aún no consideran cancelar la realización de los juegos.

En el aspecto económico, inversionistas han comenzado a preocuparse por las afectaciones que las olimpiadas podrían tener como resultado de esta pandemia.

Otro rubro que ha sido afectado por el coronavirus ha sido el turístico, íntimamente ligado con la realización de los juegos.

A manera de ejemplo, mientras que Japón recibió casi 10 millones de visitantes de China en 2019, casi una tercera parte de los recursos que Japón percibe en turismo, este año, las llegadas de ciudadanos chinos al país nipón han cesado prácticamente por completo.

También se desconoce si las delegaciones de deportistas se sentirán seguras de participar en el evento si se mantiene el brote de la enfermedad el próximo julio, e incluso se han suspendido eventos de carácter amistoso por este motivo.