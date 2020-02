Denuncia Juan Guaidó la desaparición forzada de su tío Juan José Márquez

Juan José Márquez acompañaba a Guaidó en el vuelo que arribó a Venezuela.

México.- El equipo de Juan Guaidó, quien se autoproclama presidente de Venezuela, denunció la desaparición forzada de su tío Juan José Márquez.

En un comunicado publicado en el sitio de la Asamblea Nacional, se reportó que el familiar del líder opositor llegó con él este martes 11 de febrero por la tarde tras concluir su gira internacional, que inició el 20 de enero en Colombia y lo llevó también por Europa y Norteamérica.

Este martes 11 de febrero, el vuelo 173 de la aerolínea portuguesa TAP y procedente de Lisboa, llegó pocos minutos antes de las 5 de la tarde, tiempo local al país caribeño.

Tío de Guaidó fue retenido al pasar migración

De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio de la Asamblea Nacional, del que da cuenta CNN, se explicó que explica Juan José Márquez acompañaba a Guaidó en el vuelo que arribó a Venezuela..

Abundó que el tío del líder opositor venezolano, quien es reconocido como presidente interino por más de 50 países, bajó del avión junto con otros pasajeros y tripulantes.

Sin embargo, al pasar migración habría sido retenido por funcionarios de la administración tributaria.

Guaidó desafió al régimen de Maduro

Juan Guaidó llegó a Caracas, Venezuela, donde fue recibido con golpes, empujones e insultos de los seguidores y partidarios de Nicolás Maduro, que no tuvieron mayores consecuencias.

Con su llegada, el líder opositor desafió al régimen de Maduro, quien había impuesto sobre él una prohibición de salida del país. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, anticipó en distintas ocasiones que no buscarían aprehenderlo.

Expresó que el "paseo turístico" de Guaidó no les afecta. "Él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada”.