Sorprenden a diputado en orgía; lo multan por romper cuarentena

József Szájer renunció a su puesto tras ser sorprendido por la policía

Autoridades de Bélgica interrumpieron el fin de semana pasado una orgía en la ciudad de Bruselas en la que estuvo involucrado el eurodiputado por Hungría József Szájer, quien se vio obligado a renunciar a su cargo tras el escándalo.

De acuerdo con la agencia de noticias Efe, el político ultraconservador y alrededor de 25 hombres participaban en una reunión de índole sexual en la capital Bruselas, cuando la policía arribó al departamento donde se llevaba a cabo en atención a las quejas de vecinos y a las medidas de confinamiento impuestas por la pandeemos de coronavirus. Otros dos de los asistentes se identificaron como diplomáticos.

Un reporte de la policía local señala que interrumpieron “ un gang bang ” y multó con 250 euros a todos los participantes. József Szájer había huido del lugar pero un transeúnte dio aviso a los forales de que lo había visto escapando por una tubería de desagüe, y fue arrestado minutos después.

“Las manos del hombre estaban ensangrentadas. Es posible que haya resultado herido mientras huía. Se encontraron narcóticos en su mochila. El hombre no pudo presentar ningún documento de identidad. Fue acompañado a su lugar de residencia, donde se identificó como S.J. mediante pasaporte diplomático”. Policía de Bruselas

József Szájer renuncia como eurodiputado tras ser sorprendido en orgía

Luego de que la prensa de Bélgica diera a conocer de la orgía en Bruselas, József Szájer emitió un comunicado donde reconoce que participó en la fiesta sexual, pero niega estar involucrado en problemas de drogas e insinuó que la policía le plantó los estupefacientes.

“No usé drogas. Ofrecí a la policía que me hicieran un test inmediatamente y no lo hicieron. Según la policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo la colocó”. József Szájer

Szájer tiene 59 años de edad y está casado con la jueza del Tribunal Constitucional de Hungría, Tünde Handó . Como legislador en su país natal, ha destacado por sus ideología conservadora y en contra de los homosexuales.

En su nota de disculpa, se dijo muy arrepentido de violar las restricciones que se siguen para detener la propagación del coronavirus.