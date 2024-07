Joe Biden, presidente de Estados Unidos, prepara su propia reforma al Poder Judicial, hecho por el que hizo público un artículo en el que expuso la necesidad de reformar a la Corte Suprema.

El informe de Joe Biden se dio tras retirarse de la contienda de las elecciones Estados Unidos 2024, el pasado 21 de julio, fecha en la que se anunció como reemplazo de la candidatura del Partido Demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris.

Posteriormente, el 25 de julio, Joe Biden ofreció un mensaje desde la Casa Blanca en el que dijo llegó el momento “la defensa de la democracia es más importante que cualquier título”, pues además afirmó que su salida fue para generar “unidad”:

“Hay un tiempo y un lugar para largos años de experiencia en la vida pública. También hay un tiempo y un lugar para voces nuevas, voces frescas, sí, voces jóvenes (...) He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Esa es la mejor manera de unir a nuestra nación”

Joe Biden hizo publica una iniciativa de reforma para el Poder Judicial de Estados Unidos, la cual contempla 3 apartados con el objetivo de “establecer la confianza y la rendición de cuentas en la corte y en nuestra democracia”, dice la publicación de Biden en The Washington Post.

El primer mandatario consideró en su documento lo aprobado por la Corte Suprema en julio de 2024, donde se determinó que el presidente de Estados Unidos no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales fundamentales:

“El presidente, por lo tanto, no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales fundamentales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”

En ese sentido, Joe Biden hizo referencia al caso de Donald Trump, quien se vio beneficiado por esta medida mientras enfrentaba un juicio ante la corte de Manhattan por ocultar un pago a cambio de silencio a la exestrella porno Stormy Daniels.

“Si un futuro presidente incita a una turba violenta a asaltar el Capitolio y detener la transferencia pacífica del poder, como vimos el 6 de enero de 2021, es posible que no haya consecuencias legales”

Joe Biden planteó la necesariedad de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, hecho por el publicó un artículo para The Washington Post hoy 29 de julio, el cual considera tres apartados.

La primera iniciativa busca que ningún presidente esté por encima de la ley:

“En primer lugar, propongo una enmienda constitucional llamada Enmienda de que nadie está por encima de la ley. Esta enmienda dejaría en claro que no hay inmunidad para los delitos que un expresidente cometió mientras estaba en el cargo. Comparto la creencia de nuestros Fundadores de que el poder del presidente es limitado, no absoluto. Somos una nación de leyes, no de reyes o dictadores”

Joe Biden