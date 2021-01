Joe Biden acusa que Donald Trump desató un "asalto total" contra las instituciones de Estados Unidos

Luego de que cientos de seguidores del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, acudieron a protestar al Capitolio, donde murieron cuatro personas, el presidente electo Joe Biden calificó la manifestación como uno de los "días más oscuros" en la historia de Estados Unidos.

En el mismo sentido, Joe Biden señaló que Donald Trump desató un "asalto total" contra las instituciones democráticas de Estados Unidos.

El Poder Judicial se enfrentó a la presión de Donald Trump para que anulara las elecciones, agregó.

“La democracia estadounidense sobrevivió, en gran parte, gracias a la independencia del poder judicial" Joe Biden. Presidente electo de Estados Unidos

Joe Biden acusó que la turba atacó el Capitolio para retener el Congreso, incluso, “para amedrentar al vicepresidente (Mike Pence) y no completar las elecciones que fueron justas”.

También, Biden aseguró que ningún Congreso sirve a la voluntad del presidente en turno y tampoco existe para protegerlo y dijo que el presidente no está por encima de la ley.

"No trabajarán para mí; no están al servicio del presidente ni son sus abogados. Su lealtad no es para mí, es para la ley, para la constitución" Joe Biden. Presidente electo de Estados Unidos

Nominaciones de Joe Biden para el área de Justicia de Estados Unidos

Merrick Garland, Fiscal General;

Lisa Monaco, Fiscal General Adjunto

Vanita Gupta, Fiscal General Asociada

Kristen Clarke, a la División de Derechos Civiles

Finalmente, Joe Biden añadió que es hora de que Estados Unidos tenga un Departamento de Justicia que sirva a los intereses del pueblo y no a una presidencia.

La sesión del Congreso de Estados Unidos fue suspendida por la toma del Capitolio a manos de simpatizantes de Donald Trump ayer miércoles 6 de enero. Las autoridades informaron que cuatro personas murieron y 52 fueron arrestadas.

Durante la madrugada de este 7 de enero, el Congreso de Estados Unidos reconoció la victoria electoral de Joe Biden en la elección de noviembre del 2020.

Joe Biden obtuvo 306 votos electorales y Donald Trump 232. Poco después, el todavía presidente emitió un mensaje en el que, sin reconocer su derrota, ofreció una transición ordenada.