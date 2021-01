El empresario, Jack Ma se ausentó del ojo público después de lanzar una crítica hacia los reguladores financieros globales.

Desde hace dos meses aproximadamente, el multimillonario chino y fundador de Alibaba, Jack Ma, ha estado lejos del ojo público . Y es que, en noviembre de 2020 el magnate no acudió a un programa de televisión de talentos que el fundó, pues otro ejecutivo de Alibaba lo reemplazó, además, según informó The Telegraph la página web del show borró la fotografía de Jack Ma.

De acuerdo con Business Insider, los reguladores chinos abrieron una investigación para determinar si Alibaba representa un monopolio, aunado a esto Ant Group , la empresa de servicios financieros de Jack Ma también provocó molestias a los bancos de China.

Según informes, todo comenzó cuando, a finales de octubre, Jack Ma lanzó una crítica hacia los reguladores financieros globales durante una conferencia en Shanghái, China. El empresario comparó las regulaciones bancarias con un “club de ancianos” .

Por lo anterior, se suspendió y retrasó la salida a Bolsa de Ant Group y se especula que Jack Ma pudiera mantenerse fuera de la vista pública durante la investigación. Asimismo, los negocios del magnate están bajo presión por parte de China.

Hasta el momento, la compañía Alibaba solo indicó que Jack Ma tuvo que perderse algunos eventos, pero no aclaró el paradero de su fundador.

Por su parte, Duncan Clark presidente de la consultora tecnológica Beijing BDA China, menciona que el comportamiento de Jack Ma no es inusual, debido a que supuestamente China pidió al empresario mantener un "perfil bajo" .

Empresarios chinos se ausentan tras enfrentarse a los reguladores

Jack Ma no es el único empresario que ha “desaparecido” luego de enfrentarse con los reguladores financieros, ya que, anteriormente, Ren Zhiqiang se ausentó tras acusar al Partido Comunista de manejar mal la pandemia de Covid-19, indicó The New York Times.

Asimismo, China detuvo a otros críticos como Xu Zhangrun profesor de derecho, y Zhang Xuezhong abogado de derechos humanos, por sus opiniones sobre la pandemia.