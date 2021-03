Se estima que la nueva variante representaría el 4% de contagios de Covid-19 en Bélgica.

En medio de lo que parece una ‘inminente nueva ola de contagios’, investigadores de la Universidad de Lieja, en Bélgica, descubrieron una nueva variante de Covid-19 en el país.

Si bien Bélgica ya ha registrado los primeros casos de contagio de la nueva variante de Covid-19, esta aún no se ha calificado como 'preocupante’ ni con efectos "altamente peligrosos".

Nueva variante de Covid-19 en Bélgica se descubrió en prueba de laboratorio

Le Soir Vincent Bours, responsable del laboratorio de análisis y secuenciación de la Covid-19 de la universidad, explicó la forma en que fue descubierta la nueva variante del virus.

Según dijo, en contraste con anteriores descubrimientos en la materia, la existencia de la nueva variante de Covid-19 de Bélgica fue analizada y confirmada desde un laboratorio especializado .

Esto, otorgaría más certeza sobre el descubrimiento de una nueva variante de Covid-19 de la que debe empezar a estudiarse.

“Al contrario que dichas variantes (sudafricana y brasileña), la mutación descubierta en Bélgica se ha producido a través de la inserción de nueve nucleótidos a la secuencia de la proteína del virus, mientras que las anteriores se crearon por supresiones en el genoma.” Le Soir Vincent Bours

Nueva variante de Covid-19 no es "especialmente peligrosa"

La nueva variante de Covid-19 de Bélgica, conocida como Spike Insertion (SI, por sus siglas en inglés) y con nombre científico B.1.214, no ha sido calificada como “especialmente peligrosa”; sin embargo, los contagios registrados van en aumento.

De acuerdo con los especialistas, existe la posibilidad de que la nueva variante de Covid-19 represente el 4% de contagios en Bélgica , cifra que estaría cerca de las estadísticas de las variantes sudafricana y brasileña. No obstante, se encontraría lejos de los contagios reportados a causa de la cepa de Reino Unido, que representan un 75% del total de casos.

“Esta nueva variante aún no suscita ninguna preocupación especial sobre su peligrosidad, y no se sabe si ofrece alguna ventaja al virus original en términos de transmisibilidad. No obstante, podemos ver que está aumentando progresivamente en Bélgica, sobre todo en Bruselas, el Brabante Flamenco y Henao.” Le Soir Vincent Bours

Pese a que las investigaciones aún son prematuras, autoridades sanitarias de Bélgica han instado a la población a no bajar la guardia y mantener las estrictas medidas sanitarias "tanto como sea posible".

Según las últimas cifras oficiales, el país ha reportado más de 837 mil casos positivos de Covid-19 desde que la pandemia inició, y un estimado de más de 22 mil muertes por la enfermedad.

Con información de EFE