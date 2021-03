Al estar bloqueado de todas las redes sociales, el hombre le envió dinero para escribirle a través del proveedor

Un hombre le envió dinero a su ex para poder comunicarse con ella, debido a que la joven lo bloqueó de todas las redes sociales porque no quería saber más del tema. El caso de acoso se hizo viral luego de que las fotos del mensaje fueran compartidas en Twitter.

En él, el hombre escribe en el asunto: " Por favor, Laura, desbloquéame ", pero con evidentes faltas de ortografía. Y como si el acoso fuera poco, el hecho de que haya enviado 50 céntimos de euro también provocó burlas entre los internautas.

Acoso: Le envía dinero para escribirle

Una usuaria de Twitter contó cómo fue que un hombre le envió dinero para poder comunicarse con ella, luego de haberlo bloqueado de todas las redes. Laura, como se llama, también compartió la foto del mensaje.

"Hace una semana lo dejé con mi novio porque era un cabrón conmigo. Se ha puesto a enviarme dinero por Bizum para escribirme" Laura, la víctima.

El acoso se suscitó este mes de marzo a través de Bizum, un proveedor de servicios de pago de España: "Por favor, Laura, que sólo puedo escribirte por aquí . Desbloquéame y hablemos de lo que siento por ti. Te quiero mucho, por favor".

Sin embargo, ese primer mensaje no le bastó, pues como ella hizo caso omiso, el hombre siguió enviándole mensajes de esa manera. En consecuencia, internautas opinan que esta es una forma de normalizar el acoso , al tomarse el asunto con humor, pero en realidad habla de locura en potencia.

"Mira Laura, ya no puedo más, este es el último. Llevo casi 3 euros. Sólo quiero explicarte las cosas, entiendo que no quieras volver, es sólo hablar. Dame señales, por favor", llegó a escribirle el ex a Laura, ese a que continuó enviando más mensajes.